影／陸網紅旅台喊「淡水河的水不會鹹！」 一反應讓全網笑翻

中國大陸網紅Sean時常在YouTube頻道【Sean的世界TV】分享生活旅遊心得，因有趣、歡樂的拍攝節奏，擁有28萬粉絲訂閱。日前他第一次來到台灣淡水觀光，因誤認地名意思，鐵口直斷「淡水河肯定是淡水」，還當場喝了一口「淡水河的水」，卻一秒吐掉直呼「鹹的」，笑翻不少台灣粉絲！

大陸網紅Sean鐵口直斷「淡水河的水不會鹹」！（圖／翻攝自Sean的世界TV YouTube）

Sean與好友「陳老師」是第一次來到台灣旅遊，選擇到新北淡水觀光，就是為了尋找天王周杰倫的母校淡江高中，還到知名餐廳體驗「周杰倫套餐」。

途中經過淡水河時，陳老師表示「淡水河難道就是淡水嗎？」Sean不僅幽默回答「這不是廢話嗎？淡水河肯定是淡水了」甚至自信地嚐一口，要驗證是否為「淡水」，沒想到下一秒卻立刻吐掉，直呼「呸，鹹的，那叫什麼淡水河！」對自己的誤認感到十分羞恥。

大陸網紅Sean喝了一口淡水河的水，下一秒立刻吐出來！（圖／翻攝自Sean的世界TV YouTube）

大陸網紅Sean品嚐了淡水河的水，結果發現是鹹的。（圖／翻攝自Sean的世界TV YouTube）

影片一出後，立刻引發台灣網友調侃「我要笑死了，Sean大哥真是太可愛啦，淡水河的水是鹹的，還試喝證實，我都要笑噴飯了」、「Sean哥真是來自北方的漢子，竟然敢直接口嚐淡水河，佩服佩服！」、「台灣人都不敢生喝淡水河的水，Sean竟然敢嘗試，果然是真男人」、「淡水，是有一條河連到海邊，你嚐的水，是河跟海的交界處，所以是鹹的，只是沒那麼鹹而已」、「台灣真的是你們的流量密碼，粉絲觀看量爆增」。