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好處多多！報廢家電搖身一變成「信箱」 網笑誇：閱後即焚？

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾將廢棄微波爐變成信箱，創意十足引發網友熱議。圖片來源／翻攝自「路上觀察學院」
民眾將廢棄微波爐變成信箱，創意十足引發網友熱議。圖片來源／翻攝自「路上觀察學院

家中電器壞掉別急著丟！這些廢棄物加以改良，也許能創造出創意又實用的新功能。一名網友分享，有民眾將廢棄微波爐改造成收信的信箱，這款「微波爐信箱」立刻在網路上引起軒然大波。

原PO在Facebook社團「路上觀察學院」發佈一張照片，白色的微波爐側面，用黑色麥克筆寫著大大兩個字「信箱」，以及顯著的住家地址。這款微波爐信箱能存放小包裹，改善傳統信箱僅能投入信件的缺點，創新感十足。

民眾發揮創意，將壞掉的微波爐拿到室外再利用，郵差只需要打開微波爐門，將信件放進去，微波爐就能搖身一變成為信箱。原PO更打趣表示，圖中微波爐是「內建微波通訊、AI掃描、AI辨識與理解，防盗、防火、防爆、自動消毒的黑科技信箱」。

照片貼出，立刻吸引許多網友熱烈討論，「生活智慧王」、「有創意的信箱」、「廢物利用⋯⋯我怎麼感覺還蠻可愛的」、「應該是壞了，廢物利用有創意也很棒」、「防水、防貓偷、防狗咬」、「非常聰明，連小包裹都不會淋濕」。

不少網友的創意留言也引起熱議，十分搞笑，「閱後即焚」、「信件送到時會不會有『噹』一聲？」、「收到的信都熱呼呼的」、「再也不怕信冷感」。其中一則留言「微信」，簡短兩個字吸引上千人點讚，讓眾人直呼是神一般的留言。

微波爐 郵差

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