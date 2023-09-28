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急找水電師傅！21歲學生驚曝性癖好「想被哥哥調教」 內行揭驚人真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在接案平台找水電師傅，結果需求內容竟列出性需求，直言自己「想被調教」。情境示意圖。圖／Ingimage
一名網友在接案平台找水電師傅，結果需求內容竟列出性需求，直言自己「想被調教」。情境示意圖。圖／Ingimage

許多民眾會透過接案平台賺外快，工作內容包羅萬象，從協助影片後製、問卷填寫、婚宴拍攝都有。日前有女網友在接案平台看到一個奇葩案子，一名住在新北市的案主自稱想找水管維修師傅，結果在需求內容寫上「只是想被哥哥調教」，還列出自己性癖，大頭貼甚至換成內褲屁股照，顯然不是找水電師傅那麼簡單，而是另有「性需求」，令女網友相當傻眼。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，她在接案平台發現一件奇特案子，一名自稱住在新北市新莊區的21歲案主刊登需求，自稱想找水管維修師傅，結果在問題狀況欄位上傳「內褲屁股照」，挑明自己是一名「騷學生」，刊登這案子不是想找水電師傅，而是想找砲友，甚至喊「放心...不想騙辛苦的師傅們」，表示自己只是想被「哥哥們」調教。

女網友看到這件案子傻爆眼，坦言當下以為是「交友軟體」，沒想到竟然是接案平台，並批評平台「我說你們能不能審核一下，這種東西也可以讓用戶Po上來」，同時也更新後續，指出真的有「師傅」去和這名案主報價了。

貼文曝光後掀起熱烈討論，不少網友留言，「這是什麼鬼」、「我做水電那麼久，還沒看過這種要求的...」、「這是徵修糞管的吧」、「去了會不會隔天在柬埔寨」。

不過有眼尖網友表示，從這名案主大頭貼來看，根本就是一名男子，「等等，那個是男生的屁圖？」、「一看就男上加男」、「同志狩獵平台嗎」、「對方八成是個Gay」。

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