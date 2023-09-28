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公園遛狗10隻就有7隻柴犬？他問「為何柴犬受歡迎」 網列2原因

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發現最近路上遛柴犬的飼主比例很高，讓她好奇柴犬受歡迎的因究竟是什麼。柴犬示意圖，圖片來源／Ingimage。
網友發現最近路上遛柴犬的飼主比例很高，讓她好奇柴犬受歡迎的因究竟是什麼。柴犬示意圖，圖片來源／Ingimage。

許多人家中會養寵物，雖然近年飼養蜜袋鼯、守宮等特殊寵物已不足為奇，但選擇養貓養狗的人仍佔大多數。最近有網友發現，在路上遇到遛柴犬的飼主比例很高，且各個年齡層的人都有，而多年前流行的玩具貴賓卻已不多見，讓她好奇「到底柴犬的魅力在哪裡」。

原PO在PTT以「為啥這麼多人養柴犬？」為題發文表示，她日前在同一條路上先後遇到三隻不同的柴犬，飼主從年輕人到阿伯都有，幾年前也曾在一間店裡看過三位牽著柴犬的飼主不期而遇，然而據她自己的經驗，柴犬的個性是品種狗中最難搞的，因此相當不解為何有這麼多人養柴犬？

有網友表示認同，路上遇到柴犬的機率真的極高，「我們這的公園，10個遛狗，大概7隻是柴犬」、「去上狗狗課有八成都是柴犬XD」、「我家這邊也好多養柴犬的，前天才遇到一隻想跟路人玩的柴柴，超可愛」，也有人笑說並非養的人多，而是牠們無論如何都要每天散步，「柴柴可是連狂風驟雨的颱風天也堅持外出喔，所以會不會只是倖存者偏差」、「颱風天柴柴會在公園狗聚」。

至於為何柴犬如此受歡迎，網友指出，柴犬「可愛」的個性就是魅力之處，「獨立有個性又機車就是柴犬的魅力啊」、「就是要這種欠調教互相玩鬧的狗才有趣」、「記得有人說是比較安靜不愛叫」，有人則認為是長相討喜，「外貌就是可愛」、「因為在FB、IG很上相啊」。

也有人表示，寵物的飼養本來就是每過一陣子流行一種，「柴犬至少流行20年了，當年黃子佼在節目上帶他的柴犬，那個年代就曾經風潮，後來哈士奇、米格魯、柯基、紅貴賓、臘腸其實都流行過，一陣一陣的」、「狗本來就一陣子流行一種」、「跟時尚一樣會有流行，記得流行過可卡、紅貴賓」。

還有網友留言補充，柴犬的飼養並不簡單，也有許多麻煩的地方，希望大家在飼養任何寵物前都要三思而行，「柴犬親人不親狗，帶出門遇到其他狗要特別注意」、「聽說一年掉毛掉三次，一次4個月」、「公柴警戒心強，容易有攻擊性要小心」。

柴犬 寵物 遛狗 狗狗 PTT

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