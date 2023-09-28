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買日本知名伴手禮踩到雷？網點出一品牌過譽了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論「東京芭娜娜」是不是日本伴手禮最雷的選擇，網友說法不一。擷自TOKTO BANANA官網
網友討論「東京芭娜娜」是不是日本伴手禮最雷的選擇，網友說法不一。擷自TOKTO BANANA官網

國人愛去日本的旅遊習慣，也讓國人對於日本伴手禮並不陌生。一名網友在PTT上以「東京芭娜娜(TOKYO BANANA)是最過譽的伴手禮嗎？」為題發文表示，聽說「東京芭娜娜」很紅，所以第一次去玩時就買回來吃，還順便送人，但實際吃過卻發現沒想像中好吃，讓他上網詢問大家：「東京芭娜娜算是日本過譽的伴手禮之一嗎？」

網友見文紛紛表示，實在有同感啊！「日本伴手禮九成都過譽」，也覺得東京芭娜娜像是「化工的香蕉甜點」真的很甜，「明明就是小雞蛋糕」、「不如吃新鮮香蕉」；但有人覺得好吃。

也有人認為，日本的土產和伴手禮選擇很多元，不一定要買東京芭娜娜。有人還推薦薯條三兄弟，但也有人覺得可以拿來當零食，但若當伴手禮還是建議送其他的名產，像是白色戀人等其他點心。

日本 伴手禮

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