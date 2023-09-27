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男手拿數隻「藍點章魚」喊很好吃 內行一看震驚：能毒死26人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享手拿數隻「藍點章魚」照片，直呼「很好吃，我上輩子有吃過」。擷自臉書「俊裴兒」
一名網友分享手拿數隻「藍點章魚」照片，直呼「很好吃，我上輩子有吃過」。擷自臉書「俊裴兒」

許多內行饕客愛吃海鮮，不過有部分海鮮不可「嚐鮮」，吃下肚恐引發腹瀉，嚴重可能死亡。日前有位網友分享「章魚照」，直呼「這款很好吃，我上輩子吃過」，許多行家一看驚呼「這毒性一次可殺26人」。

一名網友在臉書貼出一張「章魚照」，只見手掌上放了四隻章魚，章魚身上有藍色點狀圖案，非常的顯眼，而男子寫了「很好吃，我上輩子吃過」，其實就點出原po知曉此為劇毒藍環章魚，吃過就要投胎去了。貼文曝光後，引發網友熱議，有人回應「這是劇毒喔！」、「藍環章魚不是有毒嗎？」、「好可怕，是混在漁獲裡嗎？」、「中秋節烤一烤就可以去見嫦娥了」，更有人驚訝「可以直接用手抓？」

藍環章魚會由後部唾液腺釋放出毒液，要小心被叮咬，其毒素成分主要是河魨毒，屬於神經毒素，目前尚無解毒劑，其毒性可以在數分鐘內毒死26名成人，即使將牠烹飪煮熟也無法消除毒素。而除了口器釋毒，其全身不同部位也各含有不同毒素量，雖觸摸不會中毒，但仍應避免。

根據維基百科顯示，藍圈章魚屬亦稱「藍環章魚屬」、「豹紋章魚屬」、「豹紋蛸屬」，是一種生活在太平洋西岸，分布從日本到澳洲都有的章魚。共有3個現生種及1個未確定的物種，是毒性猛烈的動物，其毒性比眼鏡蛇還要強。

章魚 海鮮 中毒

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