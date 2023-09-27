台北駕駛比較能容忍「烏龜車」？ 內行人曝1原因：無關素質

台北汽機車眾多，許多駕駛都謹慎開車，日前有網友練車時發現，在台北開龜速車，完全沒有被後面的車按喇叭，讓他驚呼「台北的開車體驗很好，為什麼？」對此，有老司機曝真相「警察跟監視器超多，跟素質沒關係」。

一名網友在PTT發文表示，他前陣子陪家人練習開車，原本在中部開車，常常因為開太慢被按喇叭，最近回到台北開車，家人都開時速30-40左右，但在台北上路時，完全都沒有被後車按喇叭，連轉彎速度太慢，導致後面車子要等下一個紅綠燈，也沒有駕駛狂按他們喇叭，讓他驚呼「為什麼台北開車體驗贏過其他縣市啊？」

對此，內行人解答「3個字，見警率」、「因為警察多、監視器跟測速照相超多」、「台北一堆龜車，大家技術一樣差」、「跟市民素質無關，單純抓的嚴」、「因為現在還要禮讓行人，以前不會」、「看警察抓的嚴不嚴格啊」、「可能台北塞車吧，純粹太多車，才開的慢」。但也有人吐嘈「不要騙我，台北素質一樣差」、「台北開車水準高？不要說給人家笑好嗎？明明素質差不多」、「台北明明才是行車速度最快的」、「車到台北，也一堆亂按喇叭跟三寶啦」。