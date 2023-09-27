快訊

新冠秋冬來襲！年底恐現疫情高峰 醫曝3隱憂：日病例破萬很容易

史上最混亂？3公費疫苗打就送10劑快篩 醫怨清庫存：明年2月就過期

朱富美將轉任大法官 總統令李俊俋接任監察院秘書長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北駕駛比較能容忍「烏龜車」？ 內行人曝1原因：無關素質

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇為何在台北開車，駕駛比較能容忍烏龜車。示意圖／ingimage
一名網友好奇為何在台北開車，駕駛比較能容忍烏龜車。示意圖／ingimage

台北汽機車眾多，許多駕駛都謹慎開車，日前有網友練車時發現，在台北開龜速車，完全沒有被後面的車按喇叭，讓他驚呼「台北的開車體驗很好，為什麼？」對此，有老司機曝真相「警察監視器超多，跟素質沒關係」。

一名網友在PTT發文表示，他前陣子陪家人練習開車，原本在中部開車，常常因為開太慢被按喇叭，最近回到台北開車，家人都開時速30-40左右，但在台北上路時，完全都沒有被後車按喇叭，連轉彎速度太慢，導致後面車子要等下一個紅綠燈，也沒有駕駛狂按他們喇叭，讓他驚呼「為什麼台北開車體驗贏過其他縣市啊？」

對此，內行人解答「3個字，見警率」、「因為警察多、監視器跟測速照相超多」、「台北一堆龜車，大家技術一樣差」、「跟市民素質無關，單純抓的嚴」、「因為現在還要禮讓行人，以前不會」、「看警察抓的嚴不嚴格啊」、「可能台北塞車吧，純粹太多車，才開的慢」。但也有人吐嘈「不要騙我，台北素質一樣差」、「台北開車水準高？不要說給人家笑好嗎？明明素質差不多」、「台北明明才是行車速度最快的」、「車到台北，也一堆亂按喇叭跟三寶啦」。

警察 監視器 測速 龜速

延伸閱讀

發糖啦！「繪圖接龍」做成紀念T 男友巧思讓網友直呼：一百分

日本8人小離島暴增百頭山豬肆虐 專家研究驚爆：本島游過來的

40歲小資女持有股票市值800萬想躺平 股息房產清單列出太牛逼

小吃店徵人寫「這項」當福利掀議論 內行曝內幕：老闆根本佛祖級

相關新聞

台北駕駛比較能容忍「烏龜車」？ 內行人曝1原因：無關素質

台北汽機車眾多，許多駕駛都謹慎開車，日前有網友練車時發現，在台北開龜速車，完全沒有被後面的車按喇叭，讓他驚呼「台北的開車體驗很好，為什麼？」對此，有老司機曝真相「警察跟監視器超多，跟素質沒關係」。

發糖啦！「繪圖接龍」做成紀念T 男友巧思讓網友直呼：一百分

現在坊間有許多服飾業者，都有推出能夠少量DIY服裝的服務，方便小型團體或個人自製造型服飾，用來作為一種紀念。近來有位日本網友，就分享了一件她與男友製作的紀念衣服，背後溫暖的巧思，引起許多其他網友的熱烈迴響。

日本都是不二價「殺價很丟臉？」 過來人曝經驗談：禮貌點有機會

台灣人買東西前，習慣會問老闆「能不能賣便宜點」、「有沒有優惠」，幸運的話就會得到老闆鬆口，成功殺價或優惠，不過出國旅遊要特別注意，每個國家的交易習慣不一樣，因此出國前盡量先做好功課，避免出國碰上麻煩。

中秋獎金700在南部超頂？一票人喊羨慕 全台平均數字曝光

中秋節快到了，許多公司都會發獎金或禮物鼓勵員工，近日有網友指出，自己在南部傳產業工作，中秋獎金700元，好奇這在南部是什麼等級？對此，網友紛紛回應，不要說放在南部了，放在北部都算相當不錯。

遊日自駕族必看！他驚日本收費停車場陷阱多：3小時要台幣3500元

許多民眾喜歡出國自駕遊，節省不少搭乘大眾交通運輸的時間。近期，有網友在小紅書上分享，自己將車子停在日本收費停車場3小時，收費金額竟高達16500日圓（約新台幣3569元）。對此，臉書粉絲專頁「日本省錢小站」整理許多日本停車場的收費陷阱。

在玩垃圾桶疊杯？清潔人員奇招擋人 搞笑畫面釣一票苦主：就是愛硬闖

清潔人員在打掃廁所時，都會在門前擺放「打掃中」的告示，提醒民眾請勿進入。日前，有網友在臉書社團「路上觀察學院」分享，只見圖中共10個垃圾桶堆放在廁所門口，讓他忍不住笑稱「好啦，我知道了，是多怕人跑進去」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦