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老人才愛？年輕人打字「不用1符號」 網搖頭：出社會被罵爆

聯合新聞網／ 綜合報導
年輕人打字習慣與長輩不同。示意圖／ingimage
年輕人打字習慣與長輩不同。示意圖／ingimage

打字習慣看得出年齡代溝？一名男網友詢問，是否只有老人打字才會用逗號，年輕人都用空格，引發熱議。對此，許多網友回應，平常閒聊沒關係，但若在工作上的訊息最好還是要加標點符號。

原PO在Dcard發文表示，前幾天跟朋友聊到打字問題，對方說現在只有老人會用逗號，大家都只用空格。原PO好奇「可是我就覺得只用空格看起來就很累啊，這樣就老人了嗎？」

對此，網友們紛紛表示，「我印象中。。。的老人、、、、是這樣欸。。」、「不是不會用，但就覺得用標點符號看起來太正式，就跟喜歡用注音文或顏文字一樣啊，它們不是正確的，但就是有看起來比較輕鬆的感覺」、「網路溝通跟一般行文不一樣，如果網路全部都用標點符號，會給人很正式或是老氣的感覺」。

不過也有不少網友表示，「那是現在的教育失敗，連中文都學不會，打字不加標點符號就好比拉屎不擦屁股」、「你朋友真的很可悲，貶低老人不會顯得比較高尚」、「短句就算了，文章不加標點符號讀起來很煩欸」、「就跟Line一樣啊，用Line就是老人，有些人用通訊軟體都能用出優越感了，標點符號會被說也不意外」。

另外，也有許多人表示，公事上面的訊息最好還是要加標點符號，「應該說打空格的人，是還沒有被社會鞭打的，若剛出社會這樣回主管，鐵定被罵死」、「回公事一定有標點符號，其他喇賽不重要的對方看得懂就好」、「我剛出社會時，被公司經理講『在』和『再』不分，現在連標點符號都不想用的下一代，感受到時代的落差」。

Dcard LINE

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