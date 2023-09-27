密集恐懼不要看！台灣「測速照相」密度爆表 網驚：連中央山脈都有

台灣測速照相機相當密集，近日重機論壇一張照片就印證了這個情況，原來是全台測速照相的標記點，密密麻麻占了整個島三分之一，其中有眼尖的網友更發現，甚至連中央山脈也有照相機，引起熱議。

臉書粉專《MotoCity》日前發布一張照片，可以看到波蘭的教堂、英國的酒吧覆蓋面積極為廣泛，就如同台灣的「測速照相機」。讓人驚訝的是，測速照相機的圖示已經超過了台灣地圖的三分之一，並繞了台灣一圈，甚至連中央山脈上都有標記點，也讓發文小編忍不住寫下：「文化差異」。

網友紛紛表示，「滿滿的測速，真的是在開國際玩笑呢」、「台灣文化比較特別」、「定點的其實還好，怕躲起來的」、「應該看看便利商店」、「禁行機車的密度會不會更高」、「事故率不減反增才是最厲害的」、「密集恐懼症發作了」。

另外針對山區限速，網友各有看法，有人認為山路來講其實相對安全，也有人說限速其實不是最主要的問題，因為有些路段明明就很直，但又限制低於正常的車速，「車速過低反而會影響行車安全」。