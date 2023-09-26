日本都是不二價「殺價很丟臉？」 過來人曝經驗談：禮貌點有機會

台灣人買東西前，習慣會問老闆「能不能賣便宜點」、「有沒有優惠」，幸運的話就會得到老闆鬆口，成功殺價或優惠，不過出國旅遊要特別注意，每個國家的交易習慣不一樣，因此出國前盡量先做好功課，避免出國碰上麻煩。

日前一名網友在FB社團「日本自由行討論區」發文，表示即將去日本旅遊，不過是第一次去日本遊玩，不了解當地民情，怕做了失禮的行為，因此好奇詢問，若在日本當地買東西，是不是不用和老闆殺價？

貼文一出，網友紛紛在留言區討論，有部分人認為，「不用殺價啦，比價就好了」、「殺價在日本是不禮貌行為」、「我還真的沒看過有人殺價」、「在日本沒有殺過價」、「我還沒聽過去日本殺價的，除非自己經營店」、「日本人怕麻煩別人，有降價的都會自己主動用好，所以基本沒有在殺價的」、「殺價你會被笑」。

也有網友認為禮貌性問一下也可以，「可以禮貌問一下，如果店家拒絕就別再殺了，連鎖店不建議，畢竟員工又不是老闆，不要讓人為難」、「聊一聊，老闆開心會自動降價或送東西，不需要刻意殺價」、「可以禮貌詢價，有些地方小刀(講價)也可以的」、「有！電器產品！認識的有一群人買十幾台Dyson吸塵器！可以和店家議價！」