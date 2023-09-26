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中秋獎金700在南部超頂？一票人喊羨慕 全台平均數字曝光
中秋節快到了，許多公司都會發獎金或禮物鼓勵員工，近日有網友指出，自己在南部傳產業工作，中秋獎金700元，好奇這在南部是什麼等級？對此，網友紛紛回應，不要說放在南部了，放在北部都算相當不錯。
原PO在PTT發文詢問，公司是南部傳產業，中秋獎金一人700元，對比端午600元有進步了，「這樣在南部算什麼等級？老闆說南部很多公司都發不出來，有PR 90嗎？」
網友表示，「有發就是PR 95了」、「贏我了」、「只有禮券」、「羨慕，我只有柚子一顆，你們老闆好大方」、「這價位南部頂上之頂」、「認真回，在南部PR 90了」、「放在北部都贏了，我只拿到價值一盒不到500的禮盒蛋捲」。
也有網友分享超香待遇，「我們發1,000禮券，屌打」、「5,000現金路過」、「高雄今年領2,000，台灣經濟很好啊」、「500全聯禮券＋300元」。
事實上，中秋節獎金一向被視為年終獎金的先行指標，根據yes123求職網22日公布的最新調查顯示，有41.9％的企業透露，今年「會發放」中秋獎金，比例不僅沒過半，還是十年來新低，而平均發放的中秋獎金，落在1,295元，比起去年的1,350元，少了55元，減幅4.1％。
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