在玩垃圾桶疊杯？清潔人員奇招擋人 搞笑畫面釣一票苦主：就是愛硬闖

清潔人員在打掃廁所時，都會在門前擺放「打掃中」的告示，提醒民眾請勿進入。日前，有網友在臉書社團「路上觀察學院」分享，只見圖中除了「清洗中，請勿進入」的告示，還有共10個垃圾桶堆放在廁所門口，讓他忍不住笑稱「好啦，我知道了，是多怕人跑進去」。

原PO在「路上觀察學院」分享，自己拍下某間打掃中廁所的照片。只見圖中，廁所門上掛有「清洗中，請勿進入」的告示，地上則被清潔人員整齊的疊放10個垃圾桶在門口，阻止民眾進入。逗趣的畫面，讓原PO忍不住拍下並笑稱「好啦，我知道了，是多怕人跑進去」。

貼文一出，立刻釣出許多苦主，「就算擋這樣，我相信還是會有人硬闖的...」、「還真有，之前做醫院廁所工程安全錐封鎖線拉著，結果還是有人跑進去拉屎，因為施工沒水所以沒沖水」、「之前遇過明明門口放『打掃中』、『小心地滑』並告知客人正在打掃請晚點再來，但他說只是尿一下而已，結果一進來就滑倒了…」、「鐵捲門都關下來了，還是有人敲門按電鈴問你有營業嗎？你說呢？」

部分網友則笑稱，清潔人員將垃圾桶擺成這樣像在玩「疊杯」，「只差一個小沙包，就能玩憤怒鳥了」、「一局50，三局一百，丟沙包全倒可換上廁所一次」、「打掃人員的…領域展開！」、「感覺少了顆保齡球」、「以為在玩疊杯」。