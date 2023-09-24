販賣機「投奶茶變綠茶」寫五遍怨念深 網笑翻：按過飲料掉八寶粥

自動販賣機所販售的東西無奇不有，其中飲料販賣機最為常見。有網友在臉書社團「路上觀察學院」分享，路邊有台自動販賣機貼著一張A4公告，仔細一看內容才發現有人將「此販賣機會騙錢，投奶茶出綠茶」連寫五遍，讓他笑稱對方「怨念很深」。

原PO分享，自己看見一台自動販賣機被貼了張怨念很深的公告，只見照片中，販賣機上的公告連續寫著五遍的「此販賣機會騙錢，投奶茶出綠茶」，讓他笑稱對方「不知道被騙幾次」。此外，還有紅字在一旁標註綠茶10元，奶茶10元，並吐槽此販賣機真「滴」能。

貼文一出，笑翻一票網友，不少網友戲稱此機台涉詐騙，「所謂的詐騙機台」、「最後以為投綠茶會出奶茶，結果隔天再貼一張『此販賣機很奇怪，投綠茶真的出綠茶』」、「喝不到奶茶的怨念」。

許多網友也分享過去投販賣機的有趣經驗，「還好不是打完球的時後，按寶礦力結果掉八寶粥出來」、「吃到飽結束，想喝茶解油膩，結果掉蜜豆奶…再投一次變八寶粥」、「我有在夏天投過熱的加鹽沙士，跟冬天的冰八寶粥」，但也有網友推測是補貨人員搞混商品位置，「會不會是補貨人員放錯位子？」、「應該是填裝人員放錯格？剛好對調？」。