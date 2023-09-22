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叫你第一名！孩子念的幼兒園校名「31字」 網笑：比地址難記

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友貼出18字校名的學校，吸引許多人比拼校名長度。圖擷自臉書社團「路上觀察學院」
一名網友貼出18字校名的學校，吸引許多人比拼校名長度。圖擷自臉書社團「路上觀察學院」

台灣有眾多學校，而每所學校的名字各有特色，有的校名會冠上地點，例如臺北大學、台南大學、高雄大學等等，而日前有網友發現一間「超長校名」的學校，全念完總共有18個字，吸引網友提供學校比拚「校名長度」，而第一名的學校竟有「32字」，讓大家笑稱「比家裡地址還難記」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張校名照，只見上面有18個字寫著「國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校」，原PO好奇表示「你念哪所學校？」

文章曝光後，引來網友比拼校名長度，有位網友分享自家孩子讀「國家科學及技術委員會南部科學園區管理局聯苑員工子女非營利幼兒園」共有31個字，讓大家笑瘋表示「你家娃兒贏了」、「填表單時，三行格子都會寫不下吧」、「期待畢業證書上面可以寫全名」、「比地址難記100倍」、「小朋友從小就讀第一名」。

還有許多人分享「我讀國立成功大學附設高級工業職業進修學校，簡稱成大附工」、「我讀高雄市立高雄高級中學，簡稱三高」、「我小時候念國立新竹科學園區實驗高級中等學校國小部」、「我也念臺灣省立花蓮師範專科學校附設實驗國民小學」、「我念的是國立台北科技大學附屬桃園農工高級中等學校」、「我念國立台北教育大學附設實驗國民小學」。

小學 成功大學

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