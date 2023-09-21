兒童台主持人愛裝可愛講話音高八度？ 柳丁哥哥親揭秘引網認同

看兒童台的哥哥姐姐們跳舞、聽故事，是許多小朋友快樂的回憶之一。日前，藝人柳丁哥哥（甘子禾）在粉專透露，經常有人詢問「從事兒童節目主持人這個工作，是不是很愛裝可愛？」他則認為，現在的孩子較早熟，建議使用自然的語氣對話即可。

柳丁哥哥分享，自己經常被詢問「從事兒童節目主持人這個工作，是不是很愛裝可愛？聲音都要高八度呀？」他表示，不少民眾對兒童台主持人都有刻板印象，認為他們會為了讓自己與孩子的頻率相同，刻意用「裝可愛」的方式聊天。

不過，柳丁哥哥直言「我覺得會用裝可愛來跟小朋友相處，平常一定很少跟小朋友相處。」他說明，在兒童台主持人的徵選中，有極高比例遇到一開口就裝可愛的參賽者，盼獲得評審青睞，反而表現的非常不自然。

柳丁哥哥指出，現在時代已不同，或許裝可愛的表演形式在過去很流行，但近代的孩子們都很成熟，不太願意接受大人們裝可愛。他建議，以「自然」的方式和小朋友們對話最好，若對方是幼幼班或小班，偶而使用可愛的語氣聊天即可，並再次強調「自然就是最好的表演」。

不少網友紛紛認同柳丁哥哥的說法，「用自己最自然的聲音，跟孩子們對話就可以了！我用裝可愛的聲音，只有在講故事跟安撫小孩的時候吧！」、「我覺得主要是輕聲細語語調清楚就好了，再進階點就是親和力」、「真的啊～對小孩反而是認真的聆聽與對話，才能跟他們打成一片」。

也有網友表示過去跟孩子說疊字，還會被對方說太幼稚，透露最近的小孩較早熟，「現在的孩子真的很早熟」、「真的，現在小孩早熟，幼稚園的孩子跟他說要喝水水，還要我不要那麼幼稚說疊字」、「現在的小孩不如以往，很早熟也很聰明」。