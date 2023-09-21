快訊

至少挨罰6萬！誤賣浸老鼠藥「毒地瓜」 北市衛生局將約談蔬果行

任寡婦樓環評委員被指未利益迴避 解鴻年5點回應了

北榮9月26日上午開放新冠XBB疫苗網路預約接種 27日開打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旅展買「奧捷10天69000元」卻始終去不了 夫妻氣炸：就是詐騙呀！

聯合新聞網／ 綜合報導
一對夫妻疫情期間在旅展買了「奧捷10天69000元」的行程，並且繳交了訂金，沒想到疫情解封後卻一直去不了，業務更說了一句話，令她不禁直呼，「感覺就是詐騙呀！」。 圖／本報系資料照片
一對夫妻疫情期間在旅展買了「奧捷10天69000元」的行程，並且繳交了訂金，沒想到疫情解封後卻一直去不了，業務更說了一句話，令她不禁直呼，「感覺就是詐騙呀！」。 圖／本報系資料照片

不少民眾會去旅展購買行程或是去看看有什麼優惠活動。一對夫妻疫情期間在旅展買了「奧捷10天69000元」的行程，並且繳交了訂金，沒想到疫情解封後，妻子打電話給旅行團從5月一路延到11月仍然沒有成團，業務更說了一句話，令她不禁直呼，「感覺就是詐騙呀！」。

一名網友在「爆料公社」發文，她疫情期間和丈夫在旅展買了「奧捷10天69000元」的行程，業務表示，「疫情結束三年內都可以去，且凍漲，若漲價也維持原價不會漲價」，於是夫妻倆就各繳了3000元訂金，沒想到從疫情解封後，妻子打電話要訂5月的團，旅行社卻表示沒有團，她改訂11月，對方卻請他們6月再打，陸續打去都說沒有他們繳訂金的團，但她在旅行社官網卻看到很多團，另她相當疑惑。

旅行社告知原po11月沒有團但可以跟網路的團，但網路團要11、12萬需要補假差，令她忍不住大罵並要求退費，「你們一直拖一直騙，我要退款」，對方要求她寄收款單及提供刷卡帳號才退刷，丈夫聽了相當生氣認為，若給對方收款單就沒有證據了，刷卡帳號給對方「是不是又可以大刷特刷」，於是妻子最後寄銀行帳號給對方，對方退款後她再把收款單寄回去。

網友紛紛表示，「看起來像是疫情期間旅行社急需現金救命，所以開超低價，事後就不認了？反正大不了退錢，他們難關已過！」、「疫情前的確有這種價格的團，但疫情後全面瘋狂漲價，各項成本都回不去了，所以就死硬的不出團吧！」、「期貨的概念！等有便宜的團就會聯絡你了…現在刷退就是便宜了他們，但兩方其實沒什麼損失，去了你還要擔心是個無敵爛團！」、「奧捷69000，這應該是血拼（購物）點很多，想想機票就多少錢，還加上住宿…」。

有網友則認為，「當初你們怎麼會相信？疫情他們沒生意做，就打好如意算盤，推一些預訂的行程，先挖錢再說，若倒了就捲走不會賠償。如果撐過疫情，公司還在，就讓妳登記不到團，等你知難而退放棄，頂多退回原價。一切都是盤算過的，所有的結果，一定都是他們贏！」、「妳人真好，錢借他這麼久還不收利息！」。

旅行社 旅行團 旅展

延伸閱讀

疫後越南旅遊夯！台北直飛「東方馬爾地夫」今首航

中秋連假旅遊好去處 國內離島旅遊海外日本東京最受歡迎

可樂旅遊掛保證！超難訂香港迪士尼三大樂園飯店輕鬆入住

搶高端客群 四大發卡行掀航空聯名卡大戰

相關新聞

旅展買「奧捷10天69000元」卻始終去不了 夫妻氣炸：就是詐騙呀！

不少民眾會去旅展購買行程或是去看看有什麼優惠活動。一對夫妻疫情期間在旅展買了「奧捷10天一人69000元」的行程，並且繳了6000元訂金，沒想到疫情解封後，妻子打電話給旅行團從5月一路延到11月仍然沒有成團，業務更說了一句話，令她不禁直呼，「感覺就是詐騙呀！」。

單月狂銷750萬包！日人愛上「台灣平價泡麵」 東京貴3倍一樣吃爆

「我最近瘋狂吃這個，簡直愛上了！」來自日本的網紅「秋山燿平」日前在臉書貼出照片，仔細一看，是台灣人相當熟悉的統一肉燥麵，乾麵吃法搭配一顆半熟雞蛋，讓網友肚子餓直呼：「真是懂吃！」

冬瓜茶250元！新竹炒飯外送飲料超盤價惹議 民眾：網購一瓶才7元

物價通膨成這樣？還是根本被當盤子耍了？一名網友在臉書社團「新竹大小事」抱怨冬瓜茶實在太貴了，她叫外送炒飯然後加點了飲料，…

40歲工程師初次約會 自曝「月薪9萬」女方秒喊9字讓他尷尬退卻

與異性初次約會就談錢，可能會給對方留下不太好的第一印象。一名年近40歲的工程師表示，日前在婚友社的安排下，與一名年齡相仿的女子約會見面。當對方得知自己月薪近9萬，竟脫口說出「薪水還不錯，可以養我」，不僅把氣氛搞得很僵，也讓他萌生想要退卻的念頭。

今年中秋節不流行烤肉了？ 網揭關鍵「2真相」

「中秋烤肉」是台灣過中秋節特有傳統，今年中秋節即將到來，許多民眾除了早早買車票，準備返鄉與家人團聚，也已經約好跟朋友一起烤肉。不過一名網友有感「今年似乎不流行烤肉」，引發網友們熱烈討論。

總統大選10組被連署人創歷年最多 網熱議：國庫爽賺900萬

今（18）日中選會公告2024總統大選被連署人完整名單，包括「郭賴配」郭台銘與賴佩霞在內，共有10組人馬申請為總統、副總統選舉被連署人，創下歷年來最多。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦