旅展買「奧捷10天69000元」卻始終去不了 夫妻氣炸：就是詐騙呀！

不少民眾會去旅展購買行程或是去看看有什麼優惠活動。一對夫妻疫情期間在旅展買了「奧捷10天69000元」的行程，並且繳交了訂金，沒想到疫情解封後，妻子打電話給旅行團從5月一路延到11月仍然沒有成團，業務更說了一句話，令她不禁直呼，「感覺就是詐騙呀！」。

一名網友在「爆料公社」發文，她疫情期間和丈夫在旅展買了「奧捷10天69000元」的行程，業務表示，「疫情結束三年內都可以去，且凍漲，若漲價也維持原價不會漲價」，於是夫妻倆就各繳了3000元訂金，沒想到從疫情解封後，妻子打電話要訂5月的團，旅行社卻表示沒有團，她改訂11月，對方卻請他們6月再打，陸續打去都說沒有他們繳訂金的團，但她在旅行社官網卻看到很多團，另她相當疑惑。

旅行社告知原po11月沒有團但可以跟網路的團，但網路團要11、12萬需要補假差，令她忍不住大罵並要求退費，「你們一直拖一直騙，我要退款」，對方要求她寄收款單及提供刷卡帳號才退刷，丈夫聽了相當生氣認為，若給對方收款單就沒有證據了，刷卡帳號給對方「是不是又可以大刷特刷」，於是妻子最後寄銀行帳號給對方，對方退款後她再把收款單寄回去。

網友紛紛表示，「看起來像是疫情期間旅行社急需現金救命，所以開超低價，事後就不認了？反正大不了退錢，他們難關已過！」、「疫情前的確有這種價格的團，但疫情後全面瘋狂漲價，各項成本都回不去了，所以就死硬的不出團吧！」、「期貨的概念！等有便宜的團就會聯絡你了…現在刷退就是便宜了他們，但兩方其實沒什麼損失，去了你還要擔心是個無敵爛團！」、「奧捷69000，這應該是血拼（購物）點很多，想想機票就多少錢，還加上住宿…」。

有網友則認為，「當初你們怎麼會相信？疫情他們沒生意做，就打好如意算盤，推一些預訂的行程，先挖錢再說，若倒了就捲走不會賠償。如果撐過疫情，公司還在，就讓妳登記不到團，等你知難而退放棄，頂多退回原價。一切都是盤算過的，所有的結果，一定都是他們贏！」、「妳人真好，錢借他這麼久還不收利息！」。