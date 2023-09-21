狂收五星評論好尷尬？ 知名燒肉店反向Google提申訴：這是傷害

聯合新聞網／ 綜合報導
知名燒肉店「八和和牛燒肉專門店」近日收到大量五星好評，卻皆為不實評論，該店家強調已向Google提出申訴。聯合報系資料照片／記者陳睿中攝影
知名燒肉店「八和和牛燒肉專門店」近日收到大量五星好評，卻皆為不實評論，該店家強調已向Google提出申訴。聯合報系資料照片／記者陳睿中攝影

不少民眾在找餐廳吃飯前，都習慣先查詢店家的Google評價，而許多店家都很在意被人給予了低星評分。不過，知名燒肉店「八和和牛燒肉專門店」竟在臉書粉專表示，自己受到了五星攻擊法。店家稱，旗下兩間餐廳近期收到大量的五星好評，但評論內容皆為不實評論，強調他們已向Google提出不實申報。

知名燒肉店「八和和牛燒肉專門店」近日在粉專表示，他們旗下的安和本店及敦北二號店，在短短24小時內，收到近百則的五星好評，但追蹤評論內容與評論者後，發現全部竟是沒有消費的「不實評論」。店家說明，八和燒肉從創立至今，並未利用任何行銷手法增添Google評論，認為以上不實評論會讓店家受傷害。

八和燒肉指出，目前他們已向Google提出不實申報，但仍擔心有顧客被不實的評價誤導，建議民眾若要了解該餐廳的真實評論，應優先參考關聯性最高的選項。貼文最後，八和燒肉也直言「是不是沒聽過五星攻擊法，第一次看到店長被五星炸到害怕」。

貼文一出，許多網友笑稱五星居然變成傷人的評論，並指出此為一份尷尬的禮物，「『被五星炸到害怕』這句我笑了」、「這般好意，要也不是，不要也不是…真是尷尬的禮物」、「這年頭，連五星也能傷人」、「可能你們的服務好到，讓網軍頭子覺得需要幫你們一把」。

餐廳 烤肉 Google

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