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單月狂銷750萬包！日人愛上「台灣平價泡麵」 東京貴3倍一樣吃爆

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣泡麵受到國外喜愛。示意圖／ingimage
台灣泡麵受到國外喜愛。示意圖／ingimage

「我最近瘋狂吃這個，簡直愛上了！」來自日本網紅「秋山燿平」日前在臉書貼出照片，仔細一看，是台灣人相當熟悉的統一肉燥麵，乾麵吃法搭配一顆半熟雞蛋，讓網友肚子餓直呼：「真是懂吃！」

秋山燿平日前在粉專貼出照片，表示最近瘋狂吃這款肉燥麵，自己不愛湯的，要乾麵加上雞蛋。他還說即便東京一包要價200日元（約新台幣43元），相比台灣的13元貴上不少，仍愛不釋手。秋山燿平也補充，照片的麵是兩人份的量，因此看起來比較大碗。

網友紛紛表示，「吃乾的真是懂吃」、「統一牛肉麵乾拌也超好吃」、「粉包加一半就可以，不然會太鹹」、「月底常吃」、「加蛋是精髓」、「台式泡麵，日式吃法，讚」。

也有其他人留言喜愛吃法，「加削細黃瓜絲」、「過一次冷水倒乾，好像會Q一點」、「麵不要泡水，直接在袋子裡捏碎，加入調味包和油包搖一搖，當零食吃也超好吃的」、「可以加豆芽菜」、「煮麻辣鍋撈起來，拌調味料再加醋也很讚」。

食品龍頭統一（1216）日前營收報喜，8月達575.4億元，年增18.2%，創下歷史新高。受惠於解封後中元節表現強勁，泡麵熱銷。以旗下量販店家樂福來說，統一旗下各泡麵品牌成為重點陳列，家樂福表示，光是今年7月，泡麵銷量第一名為統一肉燥麵袋裝，就賣出750萬袋。

泡麵 雞蛋 家樂福 日本 網紅

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