冬瓜茶250元！新竹炒飯外送飲料超盤價惹議 民眾：網購一瓶才7元

物價通膨成這樣？還是根本被當盤子耍了？一名網友在臉書社團「新竹大小事」抱怨冬瓜茶實在太貴了，她叫外送炒飯然後加點了飲料，結果五杯要價250元，等於一杯就要50元，而且還不是杯裝，只是一般的鋁箔包，讓她相當傻眼。

該名網友說，那五杯冬瓜茶沒有標示是杯裝還鋁箔，她原本看價錢想說一杯50應該是杯裝，但送來的冬瓜茶卻是鋁箔包裝，讓她覺得實在太貴了。

貼文一出，底下有網友留言認為擺明是詐騙，「其他餐點是很貴沒錯，但如果是廚師煮菜的功力獨門技術就另當別論，這種批來賣的鋁箔包冬瓜茶成本根本不到10元還敢賣50有夠惡劣。」

「250元都可以買一箱了」、「真正最黑的叫做店家」、「炒飯價格也好嚇人」、「這冬瓜茶的價格完全不能接受」、「真敢賺」、「500多都可以叫車出門吃再叫車回來了」、「盤！驚嚇」、「比手搖飲料賺更兇」、「熊貓盤子專用」、「還甜度冰量固定？冰在哪裡？」

還有其他受害者也跳出來表示之前也是買他們家的綠茶，「想說收費43元應該是大杯的，結果送麥香綠茶過來欸？」網友說送來的還是10元包裝的，不是15元的。

此外，還有網友發現不尋常之處，仔細一查店家的地址發現根本查不到，網友認為這應該要檢舉，呼籲大家訂餐要留意沒店面、東西來路不明、沒標示的產品。