40歲工程師初次約會 自曝「月薪9萬」女方秒喊9字讓他尷尬退卻

與異性初次約會就談錢，可能會給對方留下不太好的第一印象。一名年近40歲的工程師表示，日前在婚友社的安排下，與一名年齡相仿的女子約會見面。當對方得知自己月薪近9萬，竟脫口說出「薪水還不錯，可以養我」，不僅把氣氛搞得很僵，也讓他萌生想要退卻的念頭。

原PO在臉書社團「匿名2公社」指出，中秋節快到了，由於自己目前還單身，因此想找個伴一起烤肉。日前在婚友社的安排下，見了一個女生，「對方外型算是我的菜」，原PO還說自己跟女方很聊得來。

期間，女方問原PO一個月薪水多少錢，原PO考量到大家都在奔四的年紀，會在乎收入是無可厚非的，所以就照實回答說「月薪8萬9千多，接近9萬」，這對於在北部電腦廠打拚的工程師來說算是很普遍的薪資行情。

殊不知，女方聽完後，直接對原PO說了一句「薪水還不錯，可以養我」，讓當下的氣氛瞬間僵住。原PO表示，自己尋找伴侶的條件很簡單，「只要順眼談得來，不要靠我養就好」，如今卻被女方一句「可以養我」而想要退卻了。

原PO補充，對方本身是一名診所護理師，月薪3萬8，這種收入也算可以養活自己。原PO提及，未來如果雙方有交往下去的打算，自己願意負擔約會、吃飯和看電影的費用。然而不解的是，為何女方要在第一次見面，就開口談「可以養我」這種敏感問題？

文章曝光後引來網友議論，有人替原PO抱不平，「所以對方一直找不到合適的對象啊！因為他不懂說話的藝術」、「緣=元」、「她誠實、實在不虛偽」、「這就是她條件不太差，但為何單身的原因呀」。不過也有網友提醒原PO，「可能就是想打槍你吧」、「對方只是要你知難而退」、「我也覺得想發好人卡，因為一般來說假裝都來不及了，怎麼可能嘴巴那麼守不住」、「你挑人家外貌，人家挑你這點剛好而已，一個長相普通或貌不美但善解人意賢淑你會要嗎？」。