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今年中秋節不流行烤肉了？ 網揭關鍵「2真相」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友有感「今年烤肉退流行」，引發網友熱議。示意圖／ingimage
一名網友有感「今年烤肉退流行」，引發網友熱議。示意圖／ingimage

「中秋烤肉」是台灣過中秋節特有傳統，今年中秋節即將到來，許多民眾除了早早買車票，準備返鄉與家人團聚，也已經約好跟朋友一起烤肉。不過一名網友有感「今年似乎不流行烤肉」，引發網友們熱烈討論。

原PO在PTT八卦版發文表示，雖然中秋節還沒到，但今年不知道為什麼，似乎沒有人想要烤肉，讓他感到十分疑惑，不禁發文詢問，「感覺大家都忘了烤肉這一回事，中秋節不流行烤肉了？」

文章一出，不少網友在底下開玩笑表示，「是只有你沒被邀吧」、「沒朋友嗚嗚」、「不想跟你」、「沒人約幫QQ」、「沒有吧！我已經被約七攤了」、「我家樓下昨天才烤肉，臭死」。

也有許多人點出近年來實際情況，「都去吃餐廳燒烤了，誰還在那邊吸木炭」、「燒烤店比較方便」、「開始發現烤完整理很麻煩，乾脆去店裡烤吧」、「單純地方不好找，又要準備又要收」、「都去燒烤店或豪華BBQ露營，沒人在路邊坐板凳」。

網友們總結的「兩真相」，一為「原PO沒人邀」，另一則是「去餐廳吃烤肉較方便」，還有網友結合登革熱時事打趣說道，「說起來今年還是去燒烤店安全點，在路邊餵蚊子還會中標登革熱。」

中秋節 烤肉

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