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總統大選10組被連署人創歷年最多 網熱議：國庫爽賺900萬

聯合新聞網／ 綜合報導
中選會今日公布10組總統大選被連署人馬。本報資料照片
中選會今日公布10組總統大選被連署人馬。本報資料照片

今（18）日中選會公告2024總統大選被連署人完整名單，包括「郭賴配」郭台銘與賴佩霞在內，共有10組人馬申請為總統、副總統選舉被連署人，創下歷年來最多。

連署參選門檻重重，在申請成為被連署人的同時，需向中選會繳納新臺幣一百萬元，進入被連署人名單後，依照《總統副總統選舉罷免法》，被連署人須在45天內提出連署書，也就是在11月2日前完成連署作業。然而，通過連署的門檻極高，歷年來共33組人馬連署參選，但只有5組成功取得大選門票。

中選會表示，中華民國自由地區人民年滿20歲者，得為連署人。連署以一組被連署人為限，若同時替二組以上連署，則連署無效。且連署人數應達到最近一次立法委員選舉的選舉人總數1.5％，也就是說，今年連署門檻為28萬9666人。

名單出爐後，不少網友在PTT發表看法，表示除了郭董以外其他都不認識，「哈哈哈，其他人是誰？」、「除了郭董，其餘沒一個聽過的」。此外，也有人笑稱，「竟然有十組，有20個人的學歷論文雙重國籍可以查了」。

而最令網友驚訝的，仍屬這次高達10組的被連署人馬，由於能通過連署者是少數，連署保證金也不會退還，許多人紛紛表示，「國庫感謝您」、「把一百萬丟水溝的竟然有九組」、「有錢人比想像的多」、「台灣的經濟這八年真的不錯」、「900萬丟國庫⋯這算真愛國民眾吧」、「搞不好是爽賺1000萬，財政部感謝您」，但也有人認為很值得，「一百萬可以讓全國媒體幫廣告，超便宜好嗎」。

2024大選 總統大選

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