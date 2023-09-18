滷味是有錢人的美食？ 他嘆「夾四樣就破百元」引網共鳴

夜市是台灣的特殊文化之一，夜市中常見的鹹酥雞、滷味等是許多民眾的愛。日前，有網友在PTT上分享，自己在滷味攤夾了四樣菜後，價格就破百，讓他不禁感嘆「滷味是否是有錢人才能吃的美食？」

原PO表示，自己有次在滷味攤夾了四樣菜後，便發現價格已破百，但僅四樣菜的滷味又無法讓他吃飽，讓原PO只好默默將滷味放下。他指出，比起高價又吃不飽的滷味，倒不如買大碗滷肉飯，他也不禁感嘆「滷味是否是有錢人才能吃的美食？」

貼文一出，引起不少網友共鳴，紛紛感嘆滷味不再是平民美食，「滷味夾一夾真的超貴」、「夾一點點就破百，很久沒吃滷味了」、「以前料多實在，現在夾個五六種就快300了」、「現在滷味真的貴到很誇張，難怪滷味攤一直開」。

還有網友建議原PO吃小火鍋，並加碼點名「麵包、鹹酥雞」也很貴，「直接吃小火鍋啦」、「麵包才是，很多一個都要接近100」、「鹹酥雞才是，肉、魷魚各一份就破百」。