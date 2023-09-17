快訊

全台5千萬顆過期蛋新北查獲191萬顆 衛生局：南部放不下才放新北

新莊公寓火警「樓梯間救出2人」 男燒傷、女昏迷送醫

大直街民宅陷落 李四川：重災戶家具擬賠50萬

搭車化妝不禮貌？ 網體諒通勤族坦言：這些人太強了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇，大家是否能接受別人在大眾運輸上化妝，非新聞當事者。示意圖／ingimage
網友好奇，大家是否能接受別人在大眾運輸上化妝，非新聞當事者。示意圖／ingimage

「中國鐵路」日前發布的官方宣傳影片中，因將「在高鐵上化妝」列為不文明行為，引起爭議。有女網友在Dcard表示，近期大陸網友因此事在社交平台上吵翻天，但自己並不認為在大眾運輸上化妝是不良行為，便好奇詢問「大家會討厭在公共運輸上化妝的人嗎？」

原PO透露，她最近經常看到大陸網友針對「在高鐵上化妝是不文明之舉」一事，在社交平台上吵翻天，甚至有網紅因此跑去質問乘務員與列車長。她說明，自己在車上補粉時，確實會擔心因手滑，不慎將粉灑到他人身上，但不會因此認為在大眾運輸上化妝是不良行為。

原PO指出，除非對方在車上拚命敲包裝外殼抖粉，或噴定妝、防曬噴霧，其他化妝行為她都能接受。她強調，比起在車上化妝，自己更無法接受邊走路邊化妝，還將其拍成影片的人，最後她好奇詢問「大家會討厭在公共運輸上化妝的人嗎？」

貼文底下，不少網友認為通勤族早起上班很辛苦，所以可以體諒她們，「不會，因為有些人需要天天早起通勤，可能沒時間化妝，所以我能體諒」、「完全不會，不要弄髒環境或干擾別人就好」、「完全可以體諒，上班早起畫全妝，還要通勤的話真的太可憐了」。

部分網友則表示不喜歡吸到化妝品的粉味，「一個理由是怕用到我，尤其剎車的時候；另一個理由是會吸到粉味，我不喜歡吸粉味」、「超討厭在那邊抖粉的，附近的人會吸進去誒，噴東西、抖粉太超過了，補個口紅倒是沒差」、「如果是坐在我旁邊，化妝會一直動來動去，感覺很煩躁」。

還有網友分享過去在公共運輸看別人化妝的經驗，「前天才在客運上看到一個畫眉毛的，是會多看兩眼啦，覺得可以在那種環境化妝實在太強了」、「我看過刷睫毛膏的，我喝水都會濺出來的人，她竟然刷得根根分明，只有讚嘆沒有仇恨」、「我上次在捷運上看到有人畫眼線，滿滿的佩服」。

Dcard 公共運輸 化妝品

延伸閱讀

高鐵上化妝不文明？宣傳片遭質疑不尊重女性 製作方澄清

她見路上男女流行1穿搭太奇怪 直呼「我審美觀脫離年輕人？」

中年男同事愛開「傳統玩笑」 女崩潰：竟要求我結婚、穿裙子

台北女生比較正？他好奇「北漂仔都這麼說」網曝與這點有關

相關新聞

造浪者成真！賴佩霞成郭台銘副手 網讚「超猛」許願幕僚有她

賴佩霞早在出演電視劇「人選之人」中，因為演技出色，曾被網友大加讚賞，並要她直接出來選，果然真的「順應民心」，成為總統候選人郭台銘的副手。現年60歲的賴佩霞，最高學歷為暨南大學國際關係學院法學博士，為藝人隋棠的婆婆，藝人謝沛恩的母親。此番出戰參選中華民國副總統，將創下台灣首次有演藝圈人士投入參選總統大選的紀錄。

搭車化妝不禮貌？ 網體諒通勤族坦言：這些人太強了

「中國鐵路」日前發布的官方宣傳影片中，因將「在高鐵上化妝」列為不文明行為，引起爭議。有女網友在Dcard上表示，近期大陸網友因此事在社交平台上吵翻天，但自己並不認為在大眾運輸上化妝是不良行為，便好奇詢問「大家會討厭在公共運輸上化妝的人嗎？」

「塑膠最優秀！」他列舉環保吸管缺點 引網共鳴：紙的超難用

為了提倡環保，許多飲料店都不再提供塑膠吸管與塑膠袋。日前，有網友在PTT上詳列各環保吸管的缺點，並直言「塑膠吸管還是最優秀的吧？」引起網友討論。

她見路上男女流行1穿搭太奇怪 直呼「我審美觀脫離年輕人？」

外出你會怎麼穿搭？多數人都是以休閒輕鬆的裝扮為主，但也有些造型讓其他人看不懂。有一名女網友在PTT表示，最近在路上看到有一種穿搭方式非常奇怪，不懂為何現在的年輕人要這樣穿，貼文一出就有內行人透露流行的原因。

男嫌鄰居太吵持刀殺人 房產專家教2方法「調解噪音問題」

高雄市苓雅區今（15）日發生一起駭人聽聞的兇殺案，一對夫妻倒臥在14樓的客廳，2位孩子當場目睹父母遭砍死，據了解，案發前他們曾經與13樓的吳姓鄰居因噪音問題發生爭執，目前警方已找到吳姓嫌犯。此事件引發社會譁然，房產專家也指出「噪音是造成鄰里不和睦的常見因素之一」，他建議2作法可調解噪音問題，對擔心有噪音問題的購屋族，也有4方式來避免。

她好奇捷運站1服務「會有人需要嗎？」 眾人力讚：超值得

有聽過共享機車、共享汽車，但你有聽過共享雨傘嗎？常搭台北捷運的民眾應該都會在捷運站看到「共享雨傘」，有一名女網友對此就感到好奇，想知道是否真的會有人使用。貼文一出，不少人都大讚這項服務很便利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦