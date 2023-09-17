搭車化妝不禮貌？ 網體諒通勤族坦言：這些人太強了

「中國鐵路」日前發布的官方宣傳影片中，因將「在高鐵上化妝」列為不文明行為，引起爭議。有女網友在Dcard上表示，近期大陸網友因此事在社交平台上吵翻天，但自己並不認為在大眾運輸上化妝是不良行為，便好奇詢問「大家會討厭在公共運輸上化妝的人嗎？」

原PO透露，她最近經常看到大陸網友針對「在高鐵上化妝是不文明之舉」一事，在社交平台上吵翻天，甚至有網紅因此跑去質問乘務員與列車長。她說明，自己在車上補粉時，確實會擔心因手滑，不慎將粉灑到他人身上，但不會因此認為在大眾運輸上化妝是不良行為。

原PO指出，除非對方在車上拚命敲包裝外殼抖粉，或噴定妝、防曬噴霧，其他化妝行為她都能接受。她強調，比起在車上化妝，自己更無法接受邊走路邊化妝，還將其拍成影片的人，最後她好奇詢問「大家會討厭在公共運輸上化妝的人嗎？」

貼文底下，不少網友認為通勤族早起上班很辛苦，所以可以體諒她們，「不會，因為有些人需要天天早起通勤，可能沒時間化妝，所以我能體諒」、「完全不會，不要弄髒環境或干擾別人就好」、「完全可以體諒，上班早起畫全妝，還要通勤的話真的太可憐了」。

部分網友則表示不喜歡吸到化妝品的粉味，「一個理由是怕用到我，尤其剎車的時候；另一個理由是會吸到粉味，我不喜歡吸粉味」、「超討厭在那邊抖粉的，附近的人會吸進去誒，噴東西、抖粉太超過了，補個口紅倒是沒差」、「如果是坐在我旁邊，化妝會一直動來動去，感覺很煩躁」。

還有網友分享過去在公共運輸看別人化妝的經驗，「前天才在客運上看到一個畫眉毛的，是會多看兩眼啦，覺得可以在那種環境化妝實在太強了」、「我看過刷睫毛膏的，我喝水都會濺出來的人，她竟然刷得根根分明，只有讚嘆沒有仇恨」、「我上次在捷運上看到有人畫眼線，滿滿的佩服」。