她好奇捷運站1服務「會有人需要嗎？」 眾人力讚：超值得

有聽過共享機車、共享汽車，但你有聽過共享雨傘嗎？常搭台北捷運的民眾應該都會在捷運站看到「共享雨傘」，有一名女網友對此就感到好奇，想知道是否真的會有人使用。貼文一出，不少人都大讚這項服務很便利。

這名網友在PTT以「真的會有人需要共享雨傘嗎？」為題發文，她說最近才發現這個東西，而且還蠻多地方都有設點，像是捷運站之類的地方，不過目前好像僅限於北部，「類似Goshare的概念，用過一次蠻方便的，適合常下雨的台北，有人有用過嗎？」

多數人都一致稱讚這項服務，「我會想試試看，自己帶傘好麻煩」、「好像蠻方便的」、「覺得北部其實蠻適合，因為雨日多」、「不是每個捷運站出來都有超商或傘店吧，常下雨也是會臨時沒帶傘」、「蠻有用的吧，例如出門背廢物包，就不可能帶雨傘」、「下雨時沒帶傘的話，看到這會超開心吧」、「上次從捷運站出來，臨時下大雨，所以有使用到，我覺得很方便，至少不用呆站在那裡等雨停，而且雨傘本身質感很好，也蠻堅固，以那個費用來說，我覺得很值得」。

但也有網友持不同看法，「不久就能在蝦皮看到竊賊轉賣」、「一支100租屁啊」、「會不會哪天借了一打開，傘面都破了」、「會破產吧，商店前的置傘架都已經免費共享了」、「如果大家都自備雨傘，這就玩不起來，如果大家都靠共享雨傘，那準備99%的人淋雨去，所以這個共享是希望沒帶傘的人不多不少配合這些傘的數量？」