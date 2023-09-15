快訊

Netflix「航海王」確定續訂第2季 「喬巴」證實將登場

T1聯盟／震撼！台中太陽未通過財務審查 被取消參賽資格

盼賴佩霞和郭董溝通 朱立倫：尊重一下我們60%以上民意

她好奇捷運站1服務「會有人需要嗎？」 眾人力讚：超值得

聯合新聞網／ 綜合報導
台北捷運8月底將推出「共享雨傘」服務，民眾若碰上大雨或忘記帶傘都可租借。聯合報系資料照片／記者鍾維軒攝影
台北捷運8月底將推出「共享雨傘」服務，民眾若碰上大雨或忘記帶傘都可租借。聯合報系資料照片／記者鍾維軒攝影

有聽過共享機車、共享汽車，但你有聽過共享雨傘嗎？常搭台北捷運的民眾應該都會在捷運站看到「共享雨傘」，有一名女網友對此就感到好奇，想知道是否真的會有人使用。貼文一出，不少人都大讚這項服務很便利。

這名網友在PTT以「真的會有人需要共享雨傘嗎？」為題發文，她說最近才發現這個東西，而且還蠻多地方都有設點，像是捷運站之類的地方，不過目前好像僅限於北部，「類似Goshare的概念，用過一次蠻方便的，適合常下雨的台北，有人有用過嗎？」

多數人都一致稱讚這項服務，「我會想試試看，自己帶傘好麻煩」、「好像蠻方便的」、「覺得北部其實蠻適合，因為雨日多」、「不是每個捷運站出來都有超商或傘店吧，常下雨也是會臨時沒帶傘」、「蠻有用的吧，例如出門背廢物包，就不可能帶雨傘」、「下雨時沒帶傘的話，看到這會超開心吧」、「上次從捷運站出來，臨時下大雨，所以有使用到，我覺得很方便，至少不用呆站在那裡等雨停，而且雨傘本身質感很好，也蠻堅固，以那個費用來說，我覺得很值得」。

但也有網友持不同看法，「不久就能在蝦皮看到竊賊轉賣」、「一支100租屁啊」、「會不會哪天借了一打開，傘面都破了」、「會破產吧，商店前的置傘架都已經免費共享了」、「如果大家都自備雨傘，這就玩不起來，如果大家都靠共享雨傘，那準備99%的人淋雨去，所以這個共享是希望沒帶傘的人不多不少配合這些傘的數量？」

捷運

延伸閱讀

對到眼抓狂？北投唭哩岸捷運站外詭異男疑持剪刀 狂追嚇壞女騎士

女學生戴739萬名錶搭公車！網跪喊「背景超猛」：傘也不簡單

新北新店央北重劃區尖峰已現塞車夢魘 地方盼建環河高架快速道

短裙妹狂風下撐傘被吹飛 360度旋轉慘摔還走光…狼狽影片瘋傳

相關新聞

造浪者成真！賴佩霞成郭台銘副手 網讚「超猛」許願幕僚有她

賴佩霞早在出演電視劇「人選之人」中，因為演技出色，曾被網友大加讚賞，並要她直接出來選，果然真的「順應民心」，成為總統候選人郭台銘的副手。現年60歲的賴佩霞，最高學歷為暨南大學國際關係學院法學博士，為藝人隋棠的婆婆，藝人謝沛恩的母親。此番出戰參選中華民國副總統，將創下台灣首次有演藝圈人士投入參選總統大選的紀錄。

她好奇捷運站1服務「會有人需要嗎？」 眾人力讚：超值得

有聽過共享機車、共享汽車，但你有聽過共享雨傘嗎？常搭台北捷運的民眾應該都會在捷運站看到「共享雨傘」，有一名女網友對此就感到好奇，想知道是否真的會有人使用。貼文一出，不少人都大讚這項服務很便利。

客人下單要求做這件事 外送員苦笑：我比你更怕

現在的外送服務相當便利，民眾只要坐在家裡動動手指就可以輕鬆點餐，甚至還有人會請外送員協助其他服務，例如代買物品等等。就有一名外送員日前接到一張訂單，客人的備註裡竟然是希望他抓小強，讓這名外送員哭笑不得。

逛夜市見夾娃娃機擺這2物 眾人笑：離不離婚看運氣了

不少人喜歡玩夾娃娃機，除了享受夾取的樂趣之外，也想試試手氣看看能不能夾到好物，而業者為了吸引客人，也會在娃娃機內放入各種稀奇古怪的物品。有網友日前在桃園夜市發現一台夾娃娃機，裡面放的竟然是「離婚協議書」和「本票」，讓他相當訝異。

怎麼吃才省錢？他力推1「CP值高」食物 有肉有菜還很飽

物價不斷地飛漲，讓許多人的荷包越來越扁，紛紛大嘆吃不消，不過有一名網友就透露自己買了3顆水煎包，再加上一杯飲料，只花91元就解決一餐，連百元都不到，讓他驚喜地說找到省錢的方法。

給台積電男友驚喜！女友想帶茶點探班 被科技業崩潰同行「攔下 」

親朋好友在台積電工作方便探班嗎？近日一名該廠員工的女友想安排親送茶點的行程，但因她沒做過科技業，不懂內部情況，便先至論壇發問「去探班對他們來說方便嗎？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦