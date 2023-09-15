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客人下單要求做這件事 外送員苦笑：我比你更怕

聯合新聞網／ 綜合報導
外送員示意圖。圖／ingimage
外送員示意圖。圖／ingimage

現在的外送服務相當便利，民眾只要坐在家裡動動手指就可以輕鬆點餐，甚至還有人會請外送員協助其他服務，例如代買物品等等。就有一名外送員日前接到一張訂單，客人的備註裡竟然是希望他抓小強，讓這名外送員哭笑不得。

原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」貼出訂單截圖，只見客人在備註裡寫著「可以幫忙打蟑螂嗎？我可以付200元」，下方還標註運費67元，原PO苦笑地說「打小強的單又來了！可是你知道小強的飛航模式我比你更怕」。

貼文引起眾人熱議，「通常這種怕蟑螂的妹子長得都不錯」、「這至少要500，因為要花很多時間找蟑螂」、「想知道這個怎麼下單，然後蜘蛛跟蟑螂價格一樣嗎？」、「如果我房間有，付500我都願意，前提是要見到屍體」、「騎過去都跑了吧」、「原來還可以這樣，真的可以嗎？」、「建議活捉，萬一客人賴帳還可以丟回去」。

還有外送員分享經驗，「懂行情！推一個囉～我上次打小強也是200小費，只不過我是打10隻小強」、「我上次免費幫忙打，虧了」、「哈哈，上次我跑熊貓送餐到客人那，結果在外面取餐完不敢進去，原來是門口有三隻小強從水溝跑出來，說給我200幫她踩小強，我幫忙踩死後，沒收錢，跟她說『妳還是學生，錢難賺妳留著就好』」、「小強小意思，我還可以打老鼠，都留給我好了」。

原PO分享訂單截圖，只見客人要求他去幫忙抓蟑螂。 圖擷自外送員的奇聞怪事
原PO分享訂單截圖，只見客人要求他去幫忙抓蟑螂。 圖擷自外送員的奇聞怪事

外送員

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