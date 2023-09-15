怎麼吃才省錢？他力推1「CP值高」食物 有肉有菜還很飽

物價不斷地飛漲，讓許多人的荷包越來越扁，紛紛大嘆吃不消，不過有一名網友就透露自己買了3顆水煎包，再加上一杯飲料，只花91元就解決一餐，連百元都不到，讓他驚喜地說找到省錢的方法。

這名網友在PTT以「水煎包是台北省錢的版本答案嗎？」為題發文，他說最近什麼東西都在漲，連雞排都要破百元，在台北一餐150元跑不掉，不過日前他買了3顆水煎包，1顆17元，吃完後覺得還挺飽的，又買了一杯40元的四季春茶，總共加起來也才91元就解決一餐。

原PO說水煎包要肉有肉、要菜有菜，還能有飽足感，就算真的很餓，3顆吃不夠就吃6顆，也才102元，而且超商的包子1顆都30元以上，水煎包漲了又漲也只要17元，讓他相當訝異，「想問問大家我是不是找到在台北省錢的版本答案了？」

貼文引起不少共鳴，「我這邊1顆也12了」、「我家這1顆7元，吃5顆剛好飽」、「內湖都18了，10年前才13」、「鄉下水煎包20囉」、「內湖還是有17元一顆的，不過我比較喜歡吃以前15元一顆的那家，只是老闆娘收起來不賣了」、「一般我吃4個，3肉1菜配個豆漿可以過」、「不要太大聲，我都不敢吵胡椒餅從35漲到55，老蔡根本良心事業」。

還有人分享省錢吃法，「銀絲卷才是」、「你把山東大餅放哪？」、「蔥大餅可以吃兩餐，更省」、「吃包子不是更好？比水煎包大」、「省錢就不要喝飲料啊」。