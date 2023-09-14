進口蛋風暴民眾怕怕！他問「什麼食物使用蛋液？」網：不是這種都躲不掉

巴西進口蛋疑雲重重，雖然市場上應該買不到「效期有爭議」的巴西蛋，但是民眾還是很擔心問題蛋會流入其他通路，再製成其他產品。有網友在ptt發問，「什麼產品會使用到蛋液加工品？」引起熱烈討論。

原po好奇，那些產品會使用到蛋液？很擔心巴西蛋不流到市面，卻變成蛋液，又再製成其他產品。他很怕吃到用巴西蛋液做成的產品，也很擔心「下一波倒楣的會不會是蛋液的下游產品」。

網友超崩潰，「除非你都吃原形食物，否則絕對躲不掉」、「防不完啦！只要產品成分有蛋都可能用」、「裡面有蛋的餐點都有，只要不是荷包蛋、水煮蛋或其他明顯是原蛋的，都是蛋液」、「保存期限越久的烘培食品最有可能用到劣質蛋液，一切都是成本考量」。

網友分享，「食品工廠會用蛋液，有些連鎖早餐店也會用蛋液」、「月餅準備中，」「麵包店最多」、「超商產品比較有機會，早餐店很多都是打整顆蛋，連鎖的就難說了」、「中央廚房躲不掉」、「各種點心都不能吃了」、「最近超市起酥蛋糕特價」、「麵包店應該最常用」。