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造浪者成真！賴佩霞成郭台銘副手 網讚「超猛」許願幕僚有她
2024年總統候選人郭台銘，今(13)日上午在張榮發基金會宣布副手，為資深藝人賴佩霞。賴佩霞早在出演電視劇《人選之人-造浪者》中，因為飾演總統候選人「林月真」演技出色，曾被網友大加讚賞，要她直接出來選，果然真的「順應民心」，成為總統候選人郭台銘的副手。現年60歲的賴佩霞，最高學歷為暨南大學國際關係學院法學博士，為藝人隋棠的婆婆，藝人謝沛恩的母親。此番出戰參選中華民國副總統，將創下台灣首次有演藝圈人士投入參選總統大選的紀錄。
郭台銘今日正式宣布將以「郭賴配」出戰2024年總統、副總統大選。此番讓電視劇的橋段在真實中上演，讓網友在PTT中大喊：「超猛！」、「有點擔心她會說的比郭董還好」、「造浪者都是真的！」，但也有人對賴佩霞不是很熟悉，仍舊有人認為，「隋棠還比較有說服力」、「為什麼不找張淑芬？」可能戰略上更適宜。
電視劇《人選之人-造浪者》中，林月真為貼近選民，與幕僚下鄉與新住民自然互動的橋段，溫暖形象讓她成為好感度極佳的副總統候選人。網友在PTT中表示，真的美夢成真了，難道接下來要藝人王淨也出任郭台銘的選戰幕僚？
但也有人發現，賴佩霞具有美國人與台灣公民的雙重國籍身份，屆時參選的話，可能要先放棄美國國籍。
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