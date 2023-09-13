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女警甜喊帥哥！通緝犯「以為被搭訕」回頭秒落網 陸網一聽也淪陷：逮捕我

聯合新聞網／ 綜合報導
新北市三重區一名男子形跡可疑，被巡邏路過的女警發現，上前叫了一聲「帥哥，哈囉」，女警聲音甜美，讓男子誤以為自己被搭訕，回頭卻和女警「大眼瞪小眼」。圖為警察示意圖，與本文無關。圖／聯合報系資料照片
新北市三重區一名男子形跡可疑，被巡邏路過的女警發現，上前叫了一聲「帥哥，哈囉」，女警聲音甜美，讓男子誤以為自己被搭訕，回頭卻和女警「大眼瞪小眼」。圖為警察示意圖，與本文無關。圖／聯合報系資料照片

幾日前，新北市三重區一名男子形跡可疑，被巡邏路過的女警發現，上前叫了一聲「帥哥，哈囉」，由於女警聲音甜美，男子似乎誤以為自己被搭訕，回頭卻和女警「大眼瞪小眼」，便這樣落入法網。而這則新聞不僅在台灣引起討論，也在陸網掀起熱議，娃娃音女警的「反差萌」，讓不少大陸網友淪陷，紛紛嗨喊「這麼甜不要命啦」、「請這個台灣女警務必來抓我」。

新北市警局保大第二中隊4日巡邏經三重區時，發現一名男子不時左顧右盼、形跡可疑，貌似躲避員警盤查，目擊一切的許姓女警立刻追上前，用甜美的嗓音喊了一聲：「帥哥，哈囉」，男子聞聲後停下腳步，似乎誤以為自己被搭訕，回頭卻和女警「大眼瞪小眼」，無奈之下只好報上個資、配合調查。

警方表示，46歲的石姓男子身背竊盜、妨害公務及毒品等四條通緝罪名，遭判刑8個月有期徒刑，見到警車一時心虛、打算逃離，卻因「一句話」栽在員警手裡，當場被上銬逮捕。

沒想到幾天前在台灣延燒的新聞，竟也在陸網掀起熱議。12日，「台灣女警娃娃音喊嫌犯」、「台灣甜妹警察」等關鍵字在抖音、微博上引起討論；由於台灣女生聲線較細、口音相對溫柔，不少大陸人都會認為「台妹」語帶嬌嗔，和直接又霸氣的「中國姑娘」比起來，說話彷彿在撒嬌。

娃娃音女警的「反差萌」，讓不少大陸網友嗨喊「我有罪，請逮捕我」、「請這個台灣女警務必來抓我」、「我聽了十來遍吧也就」、「這麼甜不要命啦」、「用最溫柔的語氣送他進警局」、「我一個女的聽見也想回頭」、「可是可是…這真的很甜很可愛啊，別說男的了，女的也會喜歡的程度」、「好適合做電銷，應該很難被掛電話吧」。

而見通緝犯束手就擒，網友也揶揄「以為是艷遇，沒想到是監獄」、「他甚至都沒想到要掙扎一下」、「帥哥，這邊有個牢需要你蹲一下喔」、「通緝犯：甚至還想多說兩句」、「女警：接下來是一年的有期徒刑喔，嫌犯聽到的：我們戀愛馬上一周年囉」、「你好，需要槍斃一下喔」、「花瓶哪是你一眼就能看穿的？能被看穿的是玻璃瓶」。

@wenzhouguancha

台湾女警娃娃音喊嫌疑人回头:本以为是搭讪,没想到是被捕...#viral #tiktok #台灣#女警

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女警 通緝 新北

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