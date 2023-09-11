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今年9月反常晚上睡覺「免開冷氣」 網分享：半夜吹風扇會冷

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾認為，今年9月氣溫比往年低，晚上睡覺還可以不用開冷氣。示意圖／ingimage
民眾認為，今年9月氣溫比往年低，晚上睡覺還可以不用開冷氣。示意圖／ingimage

天氣炎熱時，不少人會在冷氣房休息躲避高溫，秋老虎更是近年大家都要面臨的挑戰。不過，有網友在PTT表示，過去幾年，10月底前的氣溫仍非常高，但今年9月上旬卻十分涼爽，甚至晚上不需開冷氣就能睡著，讓他笑稱「那些說全球暖化的給我出來喔！」

原PO指出，過去幾年，10月底前的氣溫仍非常高，甚至還曾遇過炎熱的12月。不過他表示，今年9月上旬卻感覺非常涼爽，晚上睡覺還可以不用開冷氣，笑稱「那些說全球暖化的給我出來喔！」

貼文一出，許多網友表示有明顯感受到氣溫下降，「開電風扇到半夜還會冷」、「這幾天涼的有感」、「感覺比以前涼的早誒」、「對啊，以前冷氣開到11月，結果今年9月初就涼了」、「現在外面才23度，真的誇張」、「早晚有明顯降溫，但正中午還是悶熱」、「今年秋天算是比較按照時節來的」。

但也有網友指出，是因近期經常下雨的緣故，導致氣溫下降，認為再過幾天氣溫會再次回升，「每年九月都會給你錯覺涼幾天啦」、「暖化造成極端氣候，不是只有熱」、「錯覺，下了一個禮拜的雨當然會這樣」、「秋老虎隨時發威」，預測秋天炎熱天氣的秋老虎還會再回歸。

PTT 高溫 冷氣

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