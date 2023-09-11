室內拍出完美東京鐵塔！ 他分享35元神器網大讚：生活智慧王
不少熱愛攝影的民眾在透過玻璃窗拍攝風景時，經常會因玻璃反光而感到困擾。日前，攝影愛好者紀映光在臉書上分享，自己透過一便宜神器，輕鬆解決玻璃反射的問題，掀起廣大網友討論。
紀映光表示，自己透過「馬桶神器」，輕鬆解決玻璃反射的問題。他分享，近期自己在東京六本木展望台拍攝東京鐵塔時，便有攝影同好詢問此工具在何處購買，讓他笑著回覆「小北百貨買的，35元搞定」。
紀映光說明，雖然馬桶神器非常好用，但仍有不便之處，他坦言「在那麼浪漫的夜景，拿出這個馬桶神器，真的也是需要一點恥力。」紀映光也於貼文中，附上使用神器前後的照片對比圖，掀起一眾網友討論。
貼文底下，許多攝影愛好者表示此發現很厲害，並指出曾有廠商製作相關物件，但卻要價千元以上，「又一神器產出」、「要知道，有廠商真的做這類產品，要價1000元以上」、「天才，遮光罩錢省下來」、「要小心不要壓在玻璃上，不然吸住把大樓玻璃拆下來就糗了」、「生活智慧王誒」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言