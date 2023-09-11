室內拍出完美東京鐵塔！ 他分享35元神器網大讚：生活智慧王

不少熱愛攝影的民眾在透過玻璃窗拍攝風景時，經常會因玻璃反光而感到困擾。日前，攝影愛好者紀映光在臉書上分享，自己透過一便宜神器，輕鬆解決玻璃反射的問題，掀起廣大網友討論。

紀映光表示，自己透過「馬桶神器」，輕鬆解決玻璃反射的問題。他分享，近期自己在東京六本木展望台拍攝東京鐵塔時，便有攝影同好詢問此工具在何處購買，讓他笑著回覆「小北百貨買的，35元搞定」。

紀映光說明，雖然馬桶神器非常好用，但仍有不便之處，他坦言「在那麼浪漫的夜景，拿出這個馬桶神器，真的也是需要一點恥力。」紀映光也於貼文中，附上使用神器前後的照片對比圖，掀起一眾網友討論。

貼文底下，許多攝影愛好者表示此發現很厲害，並指出曾有廠商製作相關物件，但卻要價千元以上，「又一神器產出」、「要知道，有廠商真的做這類產品，要價1000元以上」、「天才，遮光罩錢省下來」、「要小心不要壓在玻璃上，不然吸住把大樓玻璃拆下來就糗了」、「生活智慧王誒」。