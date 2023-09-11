快訊

今晚10縣市豪大雨特報！嘉義以南留意局部大雨 周末雨區擴大

高虹安捲豪車、豪宅爭議…錢康明去職後更「解夢」爆內幕 竹市府8點反擊

賣巴西過期蛋？ 台農蛋品：幫政府忙還被誤會「以後不賣了」

室內拍出完美東京鐵塔！ 他分享35元神器網大讚：生活智慧王

聯合新聞網／ 綜合報導
攝影愛好者紀映光分享，將「馬桶神器」裝在相機上，可有效解決玻璃反光的問題。圖／紀映光授權
攝影愛好者紀映光分享，將「馬桶神器」裝在相機上，可有效解決玻璃反光的問題。圖／紀映光授權

不少熱愛攝影的民眾在透過玻璃窗拍攝風景時，經常會因玻璃反光而感到困擾。日前，攝影愛好者紀映光在臉書上分享，自己透過一便宜神器，輕鬆解決玻璃反射的問題，掀起廣大網友討論。

紀映光表示，自己透過「馬桶神器」，輕鬆解決玻璃反射的問題。他分享，近期自己在東京六本木展望台拍攝東京鐵塔時，便有攝影同好詢問此工具在何處購買，讓他笑著回覆「小北百貨買的，35元搞定」。

紀映光說明，雖然馬桶神器非常好用，但仍有不便之處，他坦言「在那麼浪漫的夜景，拿出這個馬桶神器，真的也是需要一點恥力。」紀映光也於貼文中，附上使用神器前後的照片對比圖，掀起一眾網友討論。

貼文底下，許多攝影愛好者表示此發現很厲害，並指出曾有廠商製作相關物件，但卻要價千元以上，「又一神器產出」、「要知道，有廠商真的做這類產品，要價1000元以上」、「天才，遮光罩錢省下來」、「要小心不要壓在玻璃上，不然吸住把大樓玻璃拆下來就糗了」、「生活智慧王誒」。

紀映光分享使用馬桶神器的效果，左為未使用馬桶神器；右為使用馬桶神器。圖／紀映光授權
紀映光分享使用馬桶神器的效果，左為未使用馬桶神器；右為使用馬桶神器。圖／紀映光授權

玻璃窗 馬桶 東京鐵塔

延伸閱讀

燙衣服如何避開「鈕扣雷區」？專家揭1技巧消除摺痕 網震驚：從沒想過

「日本買的才有效！」長輩藥物迷思深 旅遊達人一分析破都市傳說

動手玩／Philips 600W儲能行動電源，作為居家備用電源或露營用電足夠嗎？

影／男子出遊蘭嶼 疑拍美照不慎摔落40公尺深邊坡

相關新聞

室內拍出完美東京鐵塔！ 他分享35元神器網大讚：生活智慧王

不少熱愛攝影的民眾在透過玻璃窗拍攝風景時，經常會因玻璃反光而感到困擾。日前，攝影愛好者紀映光在臉書上分享，自己透過一便宜神器，輕鬆解決玻璃反射的問題，掀起廣大網友討論。

女發文求月老給好姻緣 一周5次做滿40分鐘 網：應該拜周公

一名女網友在臉書爆怨公社，PO出她的朋友想去月老廟求姻緣的「許願單」，密密麻麻寫滿一張A4紙，希望月老代找身高180、年...

「日本買的才有效！」長輩藥物迷思深 旅遊達人一分析破都市傳說

暑假剛結束不久，不少人都趁著這段時間出國旅遊。近日，臉書粉絲專頁「日本自助旅遊中毒者」作者林氏璧表示，許多人去日本前，都會被交代「幫忙帶合利他命吧。」不少長輩因為有著日本藥物較有效的迷思，堅持只吃在當地所購買的藥品。不過，旅遊達人仔細比對台灣與日本的藥品成分後，發現兩者根本「一模一樣」。

點肉燥飯被「加碼麵條」 他一句話讓熱情老闆娘瞬間冷掉

有一種餓叫老闆娘覺得你餓！一名網友分享，他去小吃店買肉燥飯時，老闆娘直接在飯上鋪上麵條，他因此不解詢問，結果對方回覆：「感覺你很會吃」，對此他也神回一句，不但讓老闆娘無言以對，更笑掉網友大牙。

超商店員技能又+1！對移工「飆流利越南話」 網曝：遇過更神的

超商店員根本十項全能！近日網路流傳一段影片，一名超商店員面對外籍移工提問，不但一點都不慌忙，還用一口流利的越南語回覆，讓網友驚呆直呼：「我看以後我連超商都做不了，（店員）這麼厲害的嗎？」

現代人這部位都整過？ 內行人揭一原因：怕蛀牙

隨著現代人越來越重視外貌，牙齒矯正變得十分普遍。日前，有網友在PTT上表示，自己在家族聚餐時，意外發現每個親戚的小孩都在矯正牙齒，好奇發文詢問「現在是不是真的沒矯正牙齒的人是少數啊？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦