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「日本買的才有效！」長輩藥物迷思深 旅遊達人一分析破都市傳說

聯合新聞網／ 綜合報導
許多長輩都有藥物迷思，認為在日本的合利他命比在台灣買的還要有效。本報系資料照
許多長輩都有藥物迷思，認為在日本的合利他命比在台灣買的還要有效。本報系資料照

暑假剛結束不久，不少人都趁著這段時間出國旅遊。近日，臉書粉絲專頁「日本自助旅遊中毒者」作者林氏璧表示，許多人去日本前，都會被交代「幫忙帶合利他命吧。」不少長輩因為有著日本藥物較有效的迷思，堅持只吃在當地所購買的藥品。不過，旅遊達人仔細比對台灣與日本的藥品成分後，發現兩者根本「一模一樣」。

林氏璧透露，自己聽過無數次合利他命的都市傳說，不少人去日本前，都會被長輩交代「幫我帶合利他命吧。」他指出，多數長輩堅持在日本當地買的合利他命最有效，只願吃在日本買的。還有人認為台灣與日本的藥物規定不同，所以許多在台販售的日本藥品都會調整部分成分，影響藥物效果。

林氏璧表示，部分長輩根本不清楚吃合利他命的用意為何，僅因為大家都說好，便跟著一起買。他分享，這次他帶著媽媽去日本玩，對方一到當地，就立刻衝向藥妝店幫朋友購買合利他命，讓他趕緊阻止母親，怕對方太早買會增加行李負擔。

母親直衝藥妝店的行為，讓他不解原因。林氏璧指出，自己後來仔細查閱了台灣和日本合利他命Alinamin EX Plus的成分，發現兩者完全一模一樣，他坦言「最大的差別應該是上次幫大家查價過的，以目前匯率來說，在日本買大概是在台灣的六折到六七折之間，其他應該是心理作用啦」。

最後，林氏璧也強調，如果身體有部位長期痠痛，應主動找醫生釐清病因。他解釋，產生痠痛的原因非常多種，每種的治療方式皆不同，建議民眾若有需求，可以詢問復健科醫師，讓對方協助處理後續的治療。

不少網友在看到貼文後，紛紛認為內容十分清楚，並分享曾聽過的日本藥品都市傳說，「感謝分享～很清楚、有用！」、「專業分析！」、「我聽到的都市傳說是日版有大蒜精之類的成分在內...所以跟台灣的還是有差」、「就算是吃安慰的，也要Made In Japan」、「坐飛機回來的，就是比較有效」。

也有網友開玩笑表示，只要看到便宜的價格，就能緩解身體的病痛，「看到六、七折，我全身痠痛都好了」、「安慰劑效應！心理覺得舒服，身體也會舒服，而且比較便宜，一舉兩得」、「我是知道日本買比較便宜啦～」、「便宜很多啊，台灣買一罐，日本可以買快兩罐」。

日本 都市傳說 出國旅遊

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