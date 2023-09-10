超商店員技能又+1！對移工「飆流利越南話」 網曝：遇過更神的

超商店員根本十項全能！近日網路流傳一段影片，一名超商店員面對外籍移工提問，不但一點都不慌忙，還用一口流利的越南語回覆，讓網友驚呆直呼：「我看以後我連超商都做不了，（店員）這麼厲害的嗎？」

網友在臉書社團《爆廢1公社》貼出這段影片，可見該名超商店員相當年輕，面對移工的提問，從容以越南語應答。據了解，原來是顧客發票中獎想換現金，但由於兌獎時間未到，店員便回應現在還不能兌換。

影片曝光後，底下留言紛紛表示，「不只要18般武藝樣樣精通，還要會8國語言」、「超商店員的競爭也太激烈了吧」、「完了，未來會不會失業」、「請給他加薪」、「雖然我聽不懂，但這樣讓來咱台灣工作的外地人感覺很親切，也方便了些」、「應該是新住民二代，要不然怎麼可能這麼流利」、「有可能是留學生」。

另一方面，也有留言分享遇過的神人，「我們家附近超商大夜班是飛行員退役的，歐洲語言德語講得好順」、「我們公司的越南同事還會講廣東話，真的很屌，國語、越南話、廣東話，還有些許台語」、「我做保全，遇過會8國語言的同事，包含讀跟說」、「30年前通化街夜市看過海產攤的老闆，全程用英語跟外國遊客介紹食材跟料理的方法」。