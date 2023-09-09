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台灣餐館驚見每桌都擺「迴紋針」 外國人得知真實用途好吃驚

聯合新聞網／ 綜合報導
有外國人來台後好奇為何餐桌上要擺「迴紋針」，得知它的真實用途後相當驚訝。示意圖／ingimage
有外國人來台後好奇為何餐桌上要擺「迴紋針」，得知它的真實用途後相當驚訝。示意圖／ingimage

世界各國風俗民情大不同，台灣也有許多「地方特色」讓許多外國人意想不到。台灣美食名揚海外，日前一名外國人來台用餐時留意到「奇特一幕」，只見許多餐館的餐桌上都會放一個「迴紋針」，起初令他有些摸不著頭緒，直到後來知道真實用途後才釋懷，更大讚設計者的用心。

「Foreigners in Taiwan（外國人在台灣）」是由美國人管理的社群平台，透過貼文幫助外國人們熟悉台灣的生活習慣與旅遊景點。近日，一名外國人發文表示，「我到今天才知道，台灣餐桌上放著像迴紋針的東西，原來是用來夾免洗筷的垃圾，這樣就不會飛走了」，細心的巧思也讓他嘖嘖稱奇。

許多旅台的外國朋友得知「開瓶環保夾」的真實用途後都相當驚訝，「天才！」、「你現在才知道嗎？」、「解鎖了一項技能」、「真的嗎？」，還有人揭開它的另一個功用「而且它的底座還是一個開瓶器，很棒！」、「它還能當開瓶器」。

消息也被分享到臉書社團「割蘿蔔外電譯站」，部分台灣人也不清楚「餐桌上迴紋針」的用途，「哪泥（什麼的日文）？我以為是夾帳單的」、「現在才知道底部可以當開瓶器」，也有人分享以前的設計，「一開始是尖刺狀，覺得很恐怖，還好後來都改成像迴紋針的」、「小時候有些店家是擺尖刺狀的」。

台灣人 生活習慣 美食

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