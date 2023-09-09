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獨／大直建案出包恐賠慘？ 銀行人士曝基泰財務狀況：應撐得過去

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台灣人下飛機很急？還沒停妥就起身開行李櫃 網分析1習慣造成

聯合新聞網／ 綜合報導
飛機示意圖。 圖／Ingimage
飛機示意圖。 圖／Ingimage

疫情解封後民眾紛紛出國旅遊，不過有網友搭乘飛機回台灣，在飛機剛降落還在滑行時，看到就有乘客站起來開啟上方的行李櫃，立即遭空姐制止，對此他相當好奇「只有台灣人下飛機這麼急的嗎？」引發網友共鳴。

原Po在PTT發文表示，昨（8）日搭飛機回台，除了觀察到有人在飛機降落尚未停妥時就起身要開行李櫃外，飛機停好後全部的人同時起身、急著打開行李櫃拿東西，甚至機門還沒打開，就都已經站著排隊了，讓他忍不住好奇是不是只有台灣人下飛機這麼急？

貼文一出網友熱烈回覆「對！我看到都是台灣人在急急急，歐洲人超悠哉」、「尤其是飛回台灣的航班特別容易」、「在那裡搶第一，結果還不是在行李盤那邊等」、「分別是不是台灣人的好方法」。

不過也有人認為「全世界都這樣」、「外國人也很有很急的」、「華人都是這樣的啦，上次去日本(飛機)才剛滑到定位，後面排的就打開上層拿包包往前狂衝想快一點下機」、「很好啊，飛機上超擠的早點下去不好嗎」、「台灣人雖然多會提早站起，但下機還算有秩序」。還有網友分析一關鍵原因「以前公車養成的習慣，不趕快站門邊下一站就pass了」、「公車司機不等你」、「搭公車的壞習慣帶上飛機阿，不意外」。

出國旅遊 航班

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