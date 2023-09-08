大直下沉事件早有端倪？ 網挖1945年美軍測量圖曝真相

基泰建設建案「基泰大直」因為施工問題，導致鄰近公寓發生倒塌意外，讓300多位住戶無法回家，且在意外前幾個月，民眾就有貼公共警告「一樓住戶的室內、室外牆出現龜裂，樓梯也出現縫隙」，讓不少網友好奇「大直下沉事件誰要負責？」有神人則貼出1945年照片，指出「大直的土地含水量超高」。

一名網友在PTT發文表示，建商一定要負責這起意外，但住戶也要承擔風險，因為大直以前是一片水田窪地，雖然大直街的位置距離基隆河有段距離，但基隆河是「截彎取直」過的。

原PO從1945年美軍的航照測量圖回顧，發現蜿蜒的舊基隆河和四海潭之間很明顯有一片埤圳，如果把舊時圖片跟新的Google地圖合併，就會發現出事的民宅就在「舊河道跟埤圳之間」，因此他提醒「在都市買房子一定要對照古地圖，因為台灣太多地方把舊河道、舊圳埤填起來蓋房子了，這些地方地基含水量一定超高，蓋房子時地基一定要加固再加固。只要一偷工減料，就會出現今天的慘劇了」。

對此，網友們回應「好猛喔，美軍地圖要去哪找啊？」、「好用心」、「專業的網友，要買房子的人，一定要知道以前是什麼土地」、「你真的很內行，看來基泰大直不能買了」、「你說住戶要負責，但這算人禍不是天災，誰會知道50年前自己家是湖泊還是河川？」