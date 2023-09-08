洗頭要花300元她直呼「誇張欸」 網看不下去吐嘈：嫌貴自己洗

許多人每隔一段時間就會到髮廊去剪髮、洗髮，幫自己打理門面，有人會選擇價格不斐的高檔髮廊，也有人寧願到平價的理髮院，不過有一名女網友就發文抱怨洗個頭竟然就要300元，讓她不敢置信，但不少人幫店家緩頰，認為價格還算合理。

這名女網友在PTT以「洗頭竟然漲到300了」為題發文，她說日前去髮廊洗頭，洗好後要付錢時才發現價格怎麼變成300元，讓她訝異地說「就是一般連鎖那種而已啊，真的很誇張欸！以後只能去家庭美髮了」。

貼文也讓不少人有同感，「這幾年洗頭真的漲很凶，家庭理髮也不便宜了」、「我家附近有間看起來長得像100元快剪的店，也要300元」、「所以大部分我都自己洗，除非很累才找髮廊洗頭」、「所以現在除非有活動要參加，不然都不會特別花錢去給別人洗頭」、「對~真的漲很兇，乾脆自己洗比較好」。

但也有網友幫店家說話，「300還行吧，嫌貴自己洗」、「漲很多，但還是合理啦，人力、水電、材料都是成本」、「少子化大缺工有人願意洗還嫌？」、「時薪都快200了，洗頭300還好吧」、「奇怪，怎麼這時候妳就不擔心人家只收300，生活過不過得下去嗎？」、「貴就自己洗，供需法則，貴是妳的問題」、「店租漲，各種價格當然漲」。