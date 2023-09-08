快訊

蔣萬安怒了！強硬要求基泰負責：否則休想在台北市動任何一案

大直塌陷案 北市府：全力協助住戶向基泰求償、律師費市府補助

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大直民宅傾斜下陷！他好奇「地質最好縣市在哪？」 網熱議意外曝正解

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣地質知識服務網表示桃園青埔為全台地質最穩固的區域。記者曾增勳／攝影
台灣地質知識服務網表示桃園青埔為全台地質最穩固的區域。記者曾增勳／攝影

台北市大直區昨（7）日晚間傳出房屋傾斜意外，因一旁建案開挖地下室時，沒有馬上做大底，造成連續壁強度不足破裂，影響附近5至6處民宅先後遭遇傾斜、下陷等狀況。對此，就有網友發文詢問台北的地質是不是不太好，好奇「台灣地質最好的縣市是哪裡？」

該網友在PTT上發文，表示剛剛看到台北房子沉下去的新聞，想說台北的地質是不是不好，或許地基下都是爛泥沒有石頭。而他也提出因為台中跟桃園都是卵礫層，相對的地質是不是會比較好，並詢問網友看法。

貼文一出，吸引大批網友回覆，「桃園吧」、「桃園真的不錯」、「桃園台地啊，台中吃虧也是盆地」、「桃園是卵礫石加紅土，無活動斷層跟液化潛勢」、「桃園挖捷運不知道壞幾台潛盾機了」、「桃園地盤很硬」、「台灣裡面桃園最硬，桃園裡面青埔又是最硬」、「認真回，桃園。不過不要再來了，好擠」。

而根據「台灣地質知識服務網」顯示，全台灣地質最好的地方就是在桃園，其中，桃園中地質最穩定的地方則是在青埔，青埔跟其他區域比起來更加穩固，耐震力也更加強悍，且因其經由三溪沖積而成，地質屬於礫石層，而在12米的礫石層以下是毫無土壤液化風險的紅土層，這也造就出當地相當穩固的地質。

台灣地質 土壤液化 桃園

延伸閱讀

台北蛋黃區有房產地雷？ 專家曝：這區買了等著套牢20年

民生社區PK天母誰勝？ 網析：一個方便去上班、一個根本不用上班

「一樓不見了」驚悚照曝 專家嚇壞：太恐怖！基泰建設會不會蓋房子？

親戚住透天！她好奇沒人在家「怎收包裹？」 前宅配員曝解方：都方便

相關新聞

大直民宅傾斜下陷！他好奇「地質最好縣市在哪？」 網熱議意外曝正解

台北市大直區昨（7）日晚間傳出房屋傾斜意外，因一旁建案開挖地下室時，沒有馬上做大底，造成連續壁強度不足破裂，影響附近5至6處民宅先後遭遇傾斜、下陷等狀況。對此，就有網友發文詢問台北的地質是不是不太好，好奇「台灣地質最好的縣市是哪裡？」

洗頭要花300元她直呼「誇張欸」 網看不下去吐嘈：嫌貴自己洗

許多人每隔一段時間就會到髮廊去剪髮、洗髮，幫自己打理門面，有人會選擇價格不斐的高檔髮廊，也有人寧願到平價的理髮院，不過有一名網友就發文抱怨洗個頭竟然就要300元，讓他不敢置信，但不少人幫店家緩頰，認為價格還算合理。

搭長途機回台遇幽默空少 她大讚：用垃圾話給出優雅服務

有些人體質敏感，對於搭乘飛機會較為害怕，一名女子日前搭乘9小時的長途飛機返台，因擔心亂流下降等情況而非常緊張，想不到遇到一位幽默的空少，而緩解了她的緊張，她大讚，「「怎麼可以用垃圾話服務的這麼優雅」。

到台北哪一個夜市必逛？饒河最多人力推 寧夏1原因不被推薦

夜市是台灣各地常見的特色景點，每個地方都有屬於當地的知名夜市，吃喝玩樂一應具全。有一名網友就發文請大家推薦，如果外地人到台北遊玩，哪一處夜市是必去的。貼文一出，多數人都力薦饒河夜市。

老公房裡有不明惡臭…人妻一看「這箱子」悶半個月差點沒暈

生鮮肉品若是在常溫狀態下，放置超過一定時間，就會開始產生腐敗的現象。特別是夏天天氣炎熱，更會加速腐敗，產生難聞的異味。近來有位日本網友，就因為這樣的關係，遇上了一件讓他困擾不已的事。

每次逛都想買！她曝宜得利這款非賣品超吸晴 釣出一排網友喊：真的

連鎖家居品牌宜得利不僅有賣家具、廚房鍋具和浴室清潔用品等，也會販售沙發套、窗簾布料等商品。日前一名女網友逛宜得利時，發現一款超迷你的非賣品...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦