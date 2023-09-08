大直民宅傾斜下陷！他好奇「地質最好縣市在哪？」 網熱議意外曝正解

台北市大直區昨（7）日晚間傳出房屋傾斜意外，因一旁建案開挖地下室時，沒有馬上做大底，造成連續壁強度不足破裂，影響附近5至6處民宅先後遭遇傾斜、下陷等狀況。對此，就有網友發文詢問台北的地質是不是不太好，好奇「台灣地質最好的縣市是哪裡？」

該網友在PTT上發文，表示剛剛看到台北房子沉下去的新聞，想說台北的地質是不是不好，或許地基下都是爛泥沒有石頭。而他也提出因為台中跟桃園都是卵礫層，相對的地質是不是會比較好，並詢問網友看法。

貼文一出，吸引大批網友回覆，「桃園吧」、「桃園真的不錯」、「桃園台地啊，台中吃虧也是盆地」、「桃園是卵礫石加紅土，無活動斷層跟液化潛勢」、「桃園挖捷運不知道壞幾台潛盾機了」、「桃園地盤很硬」、「台灣裡面桃園最硬，桃園裡面青埔又是最硬」、「認真回，桃園。不過不要再來了，好擠」。

而根據「台灣地質知識服務網」顯示，全台灣地質最好的地方就是在桃園，其中，桃園中地質最穩定的地方則是在青埔，青埔跟其他區域比起來更加穩固，耐震力也更加強悍，且因其經由三溪沖積而成，地質屬於礫石層，而在12米的礫石層以下是毫無土壤液化風險的紅土層，這也造就出當地相當穩固的地質。