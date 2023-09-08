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搭長途機回台遇幽默空少 她大讚：用垃圾話給出優雅服務

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享搭機趣事。示意圖／ingimage
網友分享搭機趣事。示意圖／ingimage

有些人體質敏感，對於搭乘飛機會較為害怕，一名女子日前搭乘9小時的長途飛機返台，因擔心亂流下降等情況而非常緊張，想不到遇到一位幽默的空少，而緩解了她的緊張，她大讚，「「怎麼可以用垃圾話服務的這麼優雅」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，她非常害怕搭乘飛機，日前搭長程飛機返台，剛好遇到一位資深的幽默空少，他從飛機最後排開始發飲料，以詼諧的語氣詢問乘客「美麗的小姐，今天想喝點什麼？」對方回應「有酒嗎？」他則回答「當然有，我懂，地方媽媽需要喝醉」。

接著空少又問發文網友的哥哥「帥哥你好，今天喝點什麼？」他的哥哥回答「有水果酒嗎？」空少則露出懷疑的表情反問「你有20歲嗎？前面的人都跟我說有，其實我不太相信，好啦給你一杯啦」。

當空少終於問到發文網友時，她因為恐懼只想喝水，空少則回答「可是水水你的餐盤上有欸，我給你一點桃子氣泡水嘛？喝一點？很好喝哦」，他連對待外國人也非常幽默，詢問對方「Do you want tea,coffee,or blablabla?」讓鄰座的人都哄堂大笑。

該網友表示，這位空少非常優雅，同時又兼顧幽默，「怎麼可以用垃圾話服務的這麼優雅，而且所有人都在笑，他還是一臉招牌服務笑容」。飯後前排阿姨詢問他「請問我什麼都可以要嗎？」，空少則說「什麼都可以！不要跟我要錢都可以，我好窮的」，阿姨回答想要瓶裝水，他便回答「飛機上可能發完了耶，你等等，我想辦法幫你生一瓶」。

空少接近發文網友的哥哥時還不忘再說一句「你真的20歲了吧，我心地善良你不要騙我」，他在收垃圾時也請男乘客協助壓扁寶特瓶，還開玩笑的說「先生用力扭瓶子！我們男生都很暴力的對吧！請把瓶子扭起來再給我，你懂的，垃圾分類減少體積很重要」。

該網友表示，這名空少給出幾乎完美的服務，在幽默的同時可以關注身前身後所有旅客的狀況和需求，只要有人跟他說謝謝，他必然是回覆「不客氣，應該的，感謝您搭乘XX航空」，長達九小時的旅程因為有他，所有人都很開心，「作為旅客真的很喜歡那趟航班所帶來的歡樂，而且從服務的細緻程度看得出來你完全遊刃有餘，真的超厲害的」。

其他網友留言「能夠保持熱情的服務客人真的值得給讚」、「謝謝你的分享～同樣害怕搭飛機，也好希望能夠遇到他」、「天啊 這也太有熱忱！如果我遇到一定打電話表揚」、「這樣的人可遇不可求啊」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Dcard 空服員

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