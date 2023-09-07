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公文曝光！食藥署不知超思進口蛋來源 藍委：極可能禽流感風險蛋

每次逛都想買！她曝宜得利這款非賣品超吸晴 釣出一排網友喊：真的

聯合新聞網／ 綜合報導
連鎖家居品牌宜得利有販售各式各樣的家具和生活小物。圖／宜得利提供
連鎖家居品牌宜得利有販售各式各樣的家具和生活小物。圖／宜得利提供

連鎖家居品牌宜得利不僅有賣家具、廚房鍋具和浴室清潔用品等，也會販售沙發套、窗簾布料等商品。日前一名女網友逛宜得利時，發現一款超迷你的非賣品，還笑說這款非賣品看著比商品還誘人，貼文曝光後，意外引發熱烈回響。

原PO在臉書社團「小廢物俱樂部」發文表示，日前她在逛宜得利販售沙發套區域時，發現業者有布置三個「迷你小沙發」，並放了不同顏色的布料商品，讓消費者可以試摸觸感，結果她意外被小沙發吸引，直呼自己很想要這個非賣品，還幽默地說，「小沙發看起來比沙發套誘人多了」。

女網友被宜得利展示的沙發套樣品吸引，每次經過都會忍不住看。圖／讀者提供
女網友被宜得利展示的沙發套樣品吸引，每次經過都會忍不住看。圖／讀者提供

貼文曝光後引發網友共鳴，許多人紛紛留言，「我也是，好想要喔」、「超懂！我也很常看這個」、「我每次都一直看那個小沙發，好想要一個給我的天竺鼠坐」、「真的，想買回家給手機坐」、「老鼠坐一定超可愛」。

也有網友表示，曾遇過其他賣場展示迷你家具非賣品，當場也超級想買，「我懂！以前逛百貨公司的時候，都好想買展示用的小面膜跟小內衣」、「小床組也很誘人」、「家樂福有迷你的展示用洗衣機，也好想帶回家」。

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