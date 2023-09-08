老公房裡有不明惡臭…人妻一看「這箱子」悶半個月差點沒暈

不少人為了能更享受退休生活，在年輕時都會認真規劃理財。日前，有網友在PTT分享，他在25歲時離職，至今已無業10年。他表示，現在自己的生活條件雖不太理想，但仍憑藉存款50萬元和父母每月的救濟金，過著十分愜意的生活。

2023-09-07 16:37