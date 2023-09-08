老公房裡有不明惡臭…人妻一看「這箱子」悶半個月差點沒暈
生鮮肉品若是在常溫狀態下，放置超過一定時間，就會開始產生腐敗的現象。特別是夏天天氣炎熱，更會加速腐敗，產生難聞的異味。近來有位日本網友，就因為這樣的關係，遇上了一件讓他困擾不已的事。
根據日本媒體「FUNDO」報導，日本twitter網友「ikujidays」分享，最近他老是覺得丈夫的房間裡，傳來陣陣的臭味，於忍不住前往察看。只見在房間裡面有一只保冰箱，那是差不多在半個月前，老公和朋友一起去野外BBQ的時候，所使用的箱子。
然而，就在BBQ結束回來後，老公就再也沒有清理過箱子裡頭，更沒有把剩餘的肉、魚類食材拿出來，就這樣擺了半個多月。一想到這裡，即便確定箱子就是臭味源頭，但網友堅持不肯打開，最後要求老公負起責任，由他來善後處理這個保冰箱。
怖い話をします。夫の部屋から異臭がするんです。異臭の元をたどってみたら、小さなクーラーボックスが置いてあったんです。お盆休みに夫がそのクーラーボックスに肉や魚を入れて友人とBBQに行ったんです。帰宅してから中身を出した記憶がないんです。あれから半月‥毎日暑かったですよね‥怖いです‥— やまさん (@ikujidays) September 5, 2023
網友們看到紛紛表示「太可怕」、「完全熟成了」、「光看著形容都有味道了」、「這真的不敢開」、「很想直接整個扔掉吧」、「不會被鄰居通報嗎」、「裡頭都變成『風之谷』的腐海了吧」、「打開來都要爆炸了」、「充滿著魚的怨念」、「以前兒子也曾經在暑假前，把便當盒忘在學校裡過」。
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