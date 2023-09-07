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動漫9成眼鏡角色用「這款」現實中誰會戴？ 網虧：人醜戴什麼都醜

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示動漫角色有9成以上都戴長方框眼鏡，但現實中根本沒人戴。示意圖/ingimage
一名網友表示動漫角色有9成以上都戴長方框眼鏡，但現實中根本沒人戴。示意圖/ingimage

流行是瞬息萬變的，民眾的喜好會隨著潮流來回變動，時而復古，時而新穎，每個世代都會有專屬於當代的流行風格。不過日前一名網友發文表示，在ACG裡有九成戴眼鏡的角色都是戴長方框、上世紀流行的眼鏡，讓他直呼「這年代到底哪個年輕女性會戴這種眼鏡？」

原PO在PTT上發文，表示在ACG，即動漫、二次元作品中，有高達九成戴眼鏡的角色都是戴上個世紀流行的眼鏡，他認為現在的女生再怎麼不注重穿搭，至少也都會戴圓框眼鏡，沒人會戴這種長方框眼鏡。

貼文一出，有網友認為圓框眼鏡不好看，「誰會戴圓框？我這輩子還真的沒看過」、「圓框很醜耶」、「圓框不就大雄」、「韓系過來的大圓框超醜」、「同事年輕一點的基本沒人戴圓框」、「圓框醜，辦公室裡沒看過圓框」、「圓框根本超稀有種好嗎？稀有就算了還很醜」、「圓框很醜，阿嬤感很重」。

也有網友表示其實好不好看是顏質問題，「老話一句，人帥、美、身材好，怎麼穿搭都好看，誰像你三次元要搞一堆有的沒的補足先天差距」、「好啦認真說，帥哥、正妹戴什麼款式都好看，醜男就戴那種普通的就好了，別醜人多作怪」、「人帥，什麼框都駕馭得起來，這才是真的」、「人醜戴什麼都醜謝謝」。

此外，有網友表示流行本就是一陣一陣，「就一輪一輪，圓框在那時候也是俗氣的代表」、「一切都很難講，總之好看就是會一直被拿來用」、「流行就是這樣，每隔一陣子就會輪回來」、「圓框都流行多久了」、「圓框就之前文青風又再度流行起來，但還是比較少數」、「懷念以前高中大學時期流行的粗框」、「有一陣子流行粗框眼鏡啊」。

文青 粗框 眼鏡 漫畫

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