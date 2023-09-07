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「超商浩克」凌晨發文道歉 懇請大眾「勿再攻擊我、員警和太太」

聯合新聞網／ 綜合報導
一起超商浩克社會事件，在三個多月後，朱姓教練終於在IG正式道歉。擷自朱男IG
一起超商浩克社會事件，在三個多月後，朱姓教練終於在IG正式道歉。擷自朱男IG

桃園一名28歲朱姓健身教練，於今年5月間至超商消費時，情緒突然失控當場發狂，除大鬧超商外，還打傷到場處理的桃市警中壢分局員警，朱某被制伏後，遭員警持警棍毆打12下一事也引發熱議。事後，朱男與妻子認為員警執法過當，對兩名員警提告傷害並且求償60萬元，雙方互控傷害的部分於8月10日調解後，雙方皆同意無條件和解並撤告。

在撤告一周後，朱男於今(7)日凌晨在私人IG上，以「關於『超商浩克』我有些話想說#致上最真誠的道歉」為題PO出一段短影片。

朱男在影片中穿著黑色「進擊的巨人」(SASAGEYO)T恤，戴上眼鏡、雙手交疊在前面，面對鏡頭表示：「大家好，我就是大家口中的超商浩克，日前因為私人感情因素，在超商情緒失控，誤傷兩名員警，也嚇到了超商店員，對社會造成觀感不佳，在此我向大家鄭重的道歉。日前已經跟警方達成無條件和解，這段時間謝謝大家的批評跟指教，以及替我說話的人。我希望這件事情平息過後，可以不要再做出任何對我、對員警以及我太太有任何攻擊的動作，我在此向大家誠懇的道歉」。

網友見文後不斷給朱男打氣加油，認為「如果真的有情緒上無法控制可以求助醫生」、「能勇敢道歉的人是受人尊敬的」，但也有人覺得，事情都過去那麼久了，「也太久才道歉」。有人質疑，如果整起事件「沒有辣椒水是不是一切都不會發生了」？

但也有網友歪樓詢問，請問「衣服哪裡買的？」據了解，朱男穿著的這件T恤，是UNIQLO進擊的巨人聯名UT，售價約在八百元台幣左右。也有人提及這起案件意外爆紅的超商食品黑胡椒雞胸肉「真的蠻好吃的」、「害我現在每天都想吃那牌的雞胸肉」。

超商

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