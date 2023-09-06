他北漂台北月薪四萬元能存下一半 網驚：午餐只吃前十天嗎？

儘管物價日益昂貴，小資族總是能想到辦法夾縫中生存。一名網友就分享自己一個月的總花費，雖然薪資不算高，但零零總總算下來，還能存下一半薪水的錢，讓不少網友感到驚訝，直呼這樣不會「吃不飽」嗎？

原PO在ptt的C_Chat板發文，附上自己一個月的花費，表示「在北部生活的一個月花費大概是2萬元左右，每個月還能存個一半的薪水」，平常吃飯也不會太刻意壓低價格，一餐大約130以內。原PO也提到，超商的乞丐時光真的是窮人的好朋友，「每天下班回家路上會順路看有沒有沙拉特價，買回去當明天早餐」。

很多人佩服原PO超省，「應該還有保險那些沒記？住外面這樣省很厲害了」、「我比較佩服這餐費…是不太需要交際嗎」、「這個生活費差不多就是雙北生存最底線了」、「你的住宿以外都好省…」。

不過不少網友都認為原PO餐費有不合理之處，「這樣已經很壓餐費了」、「但你這樣算起來，平均一天晚餐只有七十幾，午餐五十幾？然後早餐不吃」、「你這是一天130還是一餐130」、「午餐晚餐比我省，好恐怖」、「一餐130，你一個月午餐只吃前10天嗎」，而對於衣服（剪髮）的花費，網友則表示，「剪髮100笑死，一定是男的，看來大家都一樣」。

也有許多網友紛紛表示自己的省錢方法，「沙拉我都自己做，更省」、「我肥宅減重早餐超商豆漿，午餐公司出，晚餐超商7折」、「乞丐時光可以多買兩顆茶葉蛋，吃的飽」、「還可以買一支電剪來自己推平頭，更省」、「自助菜1菜20、1肉50、1飯15，看你怎麼夾」、「飲料買冷泡麥茶包泡，一公升才2元更省，瘦了反而吃更貴啊，因為都吃高品質食材自煮」。