香港YouTuber重批台灣人很假、死不認錯、不重隱私 超商店員好多話

香港藝人、YouTube網路頻道作家馬米高，已來台一年多，近期在YouTube上傳最新影片，期間與同樣來台定居十年的Jenny，以香港話暢聊台港間的文化衝突。馬米高以「台灣人很假」、「台灣人是死不認錯的」、「台灣人無法直接受批評」、「台灣人不尊重個人隱私」等語批評台灣，Jenny則表示，建議要來台灣定居的香港人三思，畢竟旅行台灣跟住在台灣是不同的。

影片中，馬米高拍攝自己在台北搭捷運到公館站，表示這裡的台灣大學不時會看到一些「國外小鮮肉」，馬路上的車輛則是不讓人的，在香港見到行人走過，至少會急停，在台灣的駕駛則是會加快直接駛過，讓他很想走上斑馬線，告訴台灣駕駛行人是有優先權的，但為了自己的生命，不會拿性命去教訓這些人，「在台灣過馬路，真的要非常留神」。

馬米高表示，自己來台一年多，到現在都還沒適應台灣的生活。談及台灣人不會直接拒絕別人，通常會用「我不知道耶」、「不好意思」等語帶過，並不會承認錯誤也不會直接拒絕別人。「先不要」就等於「不要」，「還好」就是「不好」，台灣人往往無法直接給出明確答案，但心中其實早有答案了，只因不想太過直接得罪人。

Jenny還說：「明明只要簡單幾個字就能說的，台灣人會用一篇文章來講，結尾還要附上『小蛇』這樣的標點符號」，「在香港和美國不會用這樣的符號發訊息，會被認為是很不專業的東西」。

馬米高說，台灣人遇到生氣的事時，因為會委婉、婉轉地說而不會直接砲轟，讓他覺得很假，Jenny也說若雙方沒有火氣，根本無法吵架，反而會檢討自己「我這樣做是錯的嗎？對方不對變成自己不對」。

對於台灣的超商文化，馬米高與Jenny則對台灣超商店員「好多話」的現象感到不堪其擾。馬米高說，明明只是買一件簡單的東西，店員會問你：「需要統編或載具嗎？」、「發票要列印嗎？」、「有會員號碼？」等問題，讓他覺得好累，「為什麼你說的話我都不懂，東西可以給我了嗎？」Jenny則說，買東西還要報手機號碼，旁人不都聽到了嗎？在台灣，大概只有身份證字號是被保護的，其他的資訊別人都很能輕易知道。

對於台灣人不尊重隱私，馬米高也有話要說。因為經常被要求影印居留證，在香港文化裡，中文全名和地址或其他個資是不能被陌生人知道的，但在台灣，隱私保護卻被降到一個很低的標準，最後大家還以為這些個資是要被交出去的，也因此讓詐騙頻生。

包括兩岸三地的朋友，在該則影片下方紛紛留言，「老實說作為香港人，並沒有覺得很優越啊，看我們的政府、我們的房價、我們的物價，香港人要團結的時候真的會讓人熱淚盈眶，但很多時候我們都超討厭對方的。台灣是一個很棒很棒的地方，但沒有一個地方是完美的」。

對於台灣的道路安全問題，有人則說：「台灣剛通過斑馬線沒有禮讓行人的罰款六千元台幣，希望慢慢用路人可以把行人的安全擺在第一位，大家一起加油變得更好」；也有台灣人表示：「以前覺得香港人很沒禮貌太直接，現在知道真的只是文化不同，所以台灣人的禮貌或委婉讓香港人不習慣是可以理解的，真的只是環境和文化不同，也有人說台灣女孩比較溫柔，這就是環境造就的人文特質，其實真的要生活在不同環境就是習慣問題，看久聽久就習慣了」。