她讚公車司機「超神耳力」 網贊同：少投一塊錢都知道

公車和捷運是不少通勤族的好選擇，有女網友在Dcard表示，她在搭公車時，曾遇到某位乘客少投錢，便立刻被司機聽出來。司機超強的聽力讓原PO非常吃驚，好奇詢問「司機都會注意投錢數目對不對嗎？」

原PO透露，她曾在搭公車時，遇過某位司機在聽到乘客投錢只響了兩聲後，便立即表示對方少投錢。她大讚，公車司機擁有神聽力，只要一聽就能知道乘客的投錢數，她也好奇詢問「司機都會注意投錢數目對不對嗎？」

貼文一出，許多網友都分享過去乘車經驗，並感嘆公車司機的厲害，「我也覺得他們很厲害，眼觀四面耳聽八方，還要應付各式各樣的乘客」、「會啊，他們1、5元都聽得出來，以前我多投零錢，結果司機說，沒辦法找喔」、「曾經有車票28元，我全身只剩23元，還一堆一元，結果投下去還是被抓包」、「被公車司機耽誤的國家情報中心監聽員」。

部分網友則透露，不只公車司機聽得出硬幣的聲音，銀行行員同樣也可以，「在銀行上班，真的聽得出來，另外也可以聽出銅板的真偽」。