有逃跑前科！颱風天前夕見OPEN小將遭「五花大綁」 網笑翻：已有先例

颱風來勢洶洶！海葵颱風持續增強，目前仍朝著台灣東部前進，全台各地都在進行防颱準備。今（2）日，一名網友路過超商時被一個畫面吸住目光，只見超商的店員疑似為因應颱風，竟將店門口的吉祥物模型「五花大綁」，純熟的技巧也讓該網友驚豔，忍不住拍下這畫面分享到網路，許多人看到後也笑稱「已經有先例了」！

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，貼文只寫了「五花大綁」4個字，便立刻引來關注。從照片可見，台灣連鎖超商7-ELEVEN的店員疑似為了防颱做準備，因擔心擺放在門口的OPEN小將恐遭強風吹走，便拿起繩索將吉祥物模型綁在牆面的欄杆上，其綑綁的技巧相當專業又熟練，讓人不禁大讚店員的用心。

網友們看到照片後紛紛大讚，「颱風注意安全，這綁的太可愛」、「怕離家出走吧！」、「太可愛了！怕被颱風給刮走」，也有人吐槽，「超OPEN的OPEN醬」、「不蘇胡（不舒服）」、「在大門口綁這樣真的是很OPEN欸」。

也有人拿過去的例子開玩笑，因去年在高雄夢時代舉辦的OPEN家族氣球大遊行發生插曲，OPEN小將曾飛天逃脫，飄了好幾公里後變成「愛的破將」，而被網友指責已有「逃跑前科」，「已經有先例了」、「怕它又偷跑出去，奇怪了為什麼說又呢？」、「不綁起來又要飛天」。

網友也挖出該超商疑似位於台南市，後續原PO也表示，「剛剛再度路過已經解開束縛了」。