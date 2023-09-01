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不斷更新／海葵逼近是否放颱風假？北北基桃率先宣布了

海葵颱風逼近…北部3縣市晚間大雨特報 恐下到明天

全台800萬人沒辦信用卡他好奇原因 網曝2關鍵：根本不需要

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「為什麼全台有800萬人沒有信用卡？」示意圖／ingimage
一名網友好奇「為什麼全台有800萬人沒有信用卡？」示意圖／ingimage

現在許多信用卡有回饋，吸引用戶辦卡，不過信用卡需要有財力證明才能辦理，避免刷卡族無力償還卡債。日前一名網友表示，他發現有800萬人無法申辦信用卡，好奇「什麼樣的人無法辦理信用卡？都2023年了」。

一名網友在PTT發文表示，現在全台有近800萬人沒有信用卡，都2023年了，還有一堆人沒有信用卡，導致市面上有很多無卡分期業者、信貸業者，看起來商機很大，他好奇「是怎樣的人才沒辦法申請信用卡？」

對此，網友們回應點出兩大類人無辦卡需求，即「習慣全用現金」及「無須培養信用評分」的人，認為「我就沒辦卡，現金夠花了哪需要信用卡？」、「其實沒買房、買車須求的話，簽帳卡直接刷帳戶的錢就夠了」、「有兩種人，一種是不需要信用卡，都用現金購買的人，另一種是信用不夠，沒辦法辦卡的人」、「年紀太小或沒有自制力的吧」、「也有那種現金直接付清的人啊」、「聽說沒用過信用卡，以後買車、買房都很難貸款，我還為了這樣特別辦了信用卡」、「我只有簽帳卡而已，我年邁的父母也不會用，怕被盜刷、遺失、循環利息」、「我有些朋友也不用信用卡，到哪裡都付現金，很多夜市攤販也都是用現金」、「錢很多不需要信用卡回饋的人，就不會辦信用卡啊」。

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