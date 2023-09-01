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身份證字號隱藏其中奧秘多 原來A123456789真有其人

聯合新聞網／ 綜合報導
身分證字號僅僅十碼，其實背後暗藏許多玄機。資料來源／聯合報系資料照
身分證字號僅僅十碼，其實背後暗藏許多玄機。資料來源／聯合報系資料照

每個人一出生下來都會獲得獨一無二的編碼，一串屬於自己的身分證字號，但你知道它背後的奧秘嗎？一名網友在Dcard的閒聊版發文，分享他發現身分證字號背後的祕密，以及驗證身分證真偽的方法。

原PO提到，身分證的首碼是自己的戶籍登記地代碼，像是A就是在台北市出生，而每個縣市都有不同的代表字母，而字母都有一對應的數值。

身份證字號的字母代表的是戶籍登記地代碼，每個縣市皆有對應的字母。圖片來源／臺中市政府全球資訊網
身份證字號的字母代表的是戶籍登記地代碼，每個縣市皆有對應的字母。圖片來源／臺中市政府全球資訊網

有趣的是，若把自己的代碼和身分證字號，依序乘以一串神秘數字「19876543211」，相加後，一定會是10的倍數。

身分證字號乘上一串「神秘數字」，即可檢驗真偽。圖片來源／台北市政府全球資訊網
身分證字號乘上一串「神秘數字」，即可檢驗真偽。圖片來源／台北市政府全球資訊網

看完貼文之後，有網友解釋檢驗法的目的，「這就是政府網站為避免你在填資料的時候，亂打身分證字號的簡易驗證方式」。但也有網友認為這是基本知識，「蛤！？這不是常識嗎……而且數字第一位還代表著性別不是嗎」。

也有網友笑稱，「哪個寫程式的沒寫過這題」，引起網友共鳴，「第一支程式：hello world，第二支程式：身分證字號檢核器」、「高職時，電腦軟體設計丙級就考這個XD」、「不用到寫程式，小時候註冊多個遊戲帳號時，瞎掰身分證字號，就會要算符合規則的數字」。

網友也分享一些身分證字號的小趣聞，「第一張身份證0000001是蔣介石的，還有一個A123456789先生，天字號碼，一天到晚跑警局，註冊不要亂打A123456789，真的有人有，他超衰」、「Y是陽明山，絕版48年了，冷知識，第一個身分證開頭Y的人是蔣中正先生」。

身分證 Dcard

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